1,5 млн тенге отдали аферистке жительницы Шымкента

Очередной случай мошенничества произошел в Шымкенте.

Три женщины отдали свои деньги торговке в обмен на помощь с госсубсидиями.

К полицейским мегаполиса с заявлением обратилась женщина, ставшая жертвой аферы своей знакомой. С показаний потерпевшей, злоумышленница обманом убедила ее в том, что через имеющиеся связи может содействовать в получении безвозмездного государственного гранта.

Чтобы выиграть средства для реализации бизнес-идей доверчивая гражданка заплатила свыше 500 тысяч тенге. Спустя время, аферистка обещание не выполнила и начала избегать контактов с заявительницей. По факту мошенничества сотрудники Абайского РУП начали досудебное расследование.

Оперативниками подозреваемая задержана и доставлена в управление полиции. Она 38-летняя горожанка, занимающаяся торговлей на овощном рынке.

Спустя время, аферистка обещание не выполнила и начала избегать контактов с заявительницей. По факту мошенничества сотрудники Абайского РУП начали досудебное расследование. Оперативниками подозреваемая задержана и доставлена в управление полиции. Она 38-летняя горожанка, занимающаяся торговлей на овощном рынке.

«В ходе следствия установлены еще двое пострадавших от мошеннических деяний подозреваемой. Общая сумма причиненного ею ущерба составляет почти 1 млн тенге», – говорит следователь Данияр Жамбулов.

Женщины также надеялись получить безвозвратный грант для запуска собственного дела и АСП выплату для родственников.