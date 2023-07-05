Как молодежь трудоустраивают в южном мегаполисе

Это первая работа дипломированного юриста. После окончания вуза Толен Сейфуллаулы устроился на работу по программе «Молодежная практика».

На новом рабочем месте, в центре занятости надеется получить необходимые практические навыки:

«Я зашёл на сайт Enbek. kz, посмотрел, в какую организацию я могу устроиться по программе молодёжной практики. Оттуда узнал, что в СОБЕС требуются молодые юристы, написал заявление и устроился сюда. Работаю уже 2 месяца, в дальнейшем планирую остаться работать здесь».

Специалисты центра занятости говорят: проект выгоден как выпускникам, так и работодателям – в течение года зарплату молодым сотрудникам выплачивает государство.

Муратбек Тенгебаев, специалист центра занятости г. Шымкента:

«Эта программа для выпускников, зарегистрированных без работы, в возрасте не старше тридцати пяти лет, в течение трех лет после завершения обучения. Продолжительность молодёжной практики составляет не более 12 месяцев, размер заработной платы составляет 30 МРП».

Чтобы найти подходящую работу, достаточно обратиться в центр занятости по месту жительства и узнать о вакансиях. До конца года в Шымкенте планируют трудоустроить более пятисот человек.