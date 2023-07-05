56-летний мужчина насмерть упал с обрыва в Туркестанской области

Трагедия произошла 3 июля в Толебийском районе Туркестанской области.

По предварительной информации мужчина вместе с женой и другом решили покорить пик Сайрам, а на обратном пути, на опасном участке, мужчина поскользнулся и сорвался вниз. От полученных травм он скончался на месте. Но из-за погодных условий поиски пока не ведутся.

«В связи с погодными условиями поиск пока не осуществляются. В данный момент в кемпинге Каскасу создан штаб из сотрудников департамента полиций, сельского хозяйства, местных исполнительных органов и ДЧС Туркестанской области», рассказали в пресс- службе ДЧС Туркестанской области.