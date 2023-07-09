9 человек погибли в ДТП в Туркестанской области.

17 июля примерно 09:00 часов в Байдибекский РОП поступило сообщение о том, что возле села Шаян произошло ДТП.

Установлено, что на трассе областного значения Екпинди-Созак столкнулись автомобили Nissan, Toyota Camry и Volkswagen Grafter. В результате аварии произошло возгорание транспортных средств.

На месте скончались девять человек, в больницу доставлены 13 человек, два человека от медицинской помощи отказались.

Предварительно ДТП произошло из-за выезда автомашины Nissan на полосу встречного движения. В настоящее время на месте ДТП находится руководство ДП Туркестанской области. Все обстоятельства произошедшего выясняются.