Без воды в 40-градусную жару остались жители села в Сайрамском районе

Без воды в 40-градусную жару остались жители села Жибек жолы в Сайрамском районе Туркестанской области.

Краны здесь теперь всегда держат открытыми, в надежде что оттуда пойдет вода, но в последнюю неделю, говорят люди, не было ни капли.

Чтобы выпить воды и напоить скотину, искупаться и постирать вещи, людям приходится покупать привозную воду, правда ее хватает всего на несколько дней.

«Мы покупаем привозную воду 4 тонны за 4 тысячи тенге, еще и платим по счетам за воду. У людей огороды, которые засыхают уже, скот, нам нужна вода. Каждый год у нас такие проблемы», — говорит Сейдалы Тастанов, житель села Жибек жолы.

Перебои с водой происходят с основном летом. По словам местных жителей, за живительную влагу они бьются уже несколько лет. Каждое лето трубопровод ремонтируют, ссылаясь на порывы. Кроме того, люди говорят, воду у них попросту воруют. Это делают предприниматели, которые обосновали в Сайрамском районе лагеря и зоны отдыха.

«Им всем незаконно подключили воду, а нам вода не достается. А кто им дает на это разрешение? Мы все это знаем, но итога ноль. Нам все начальники в акимате нам врут. И вот в этом году опять в 45 градусов люди без воды сидят. Куда это годится? Почему нельзя раз и навсегда решить эту проблему?», — говорит Керимжан Омаров, житель села Жибек жолы.

Недовольные сельчане собрались в доме культуры. На встречу с ними приехали районный и сельский аким а также начальники местного ЖКХ. По словам комунальщиков, некоторые предприниматели действительно незаконно «врезаются» в водопровод, который тянется из соседнего населенного пункта, напора для сельчан не хватает. Троих таких бизнесменов уже привлекли к ответственности, они выплатили миллионные штрафы. Но это не стало уроком для остальных.

«Вчера мы выявили факт, когда предприниматель незаконно подключился к водоснабжению. Мы отключили их. В общем 7-8 таких незаконных фактов выявили. Районный аким дал поручение, будет создана комиссия, чтобы решить эту проблему. В самом селе нет поздемных вод. Трубопровод тянется с Тюлькубаса. Но уже разработана ПСД на проведение водопровода в селе Жибек жолы, трубы уже начали прокладывать. В следующем году в селе будет свой водопровод», — говорит Баймурза Бисембаев, начальник отдела ЖКХ Сайрамского района.

Решить проблему с незаконным подключением к водопроводу в акимате обещают в течение 10 дней. Ну а пока сельчане вынуждены покупать привозную воду и экономить каждую ее каплю, в надежде что вода из крана наконец то потечет.