Девочка выпила уксус и попала в реанимацию в Шымкенте

Двухлетняя Мунира чудом осталась жива, но ее желудок превратился в сплошной рубец. Уксус буквально сжёг все внутри.

Больше двух недель шымкентские врачи боролись за жизнь маленькой пациентки. Девочка не могла самостоятельно дышать, пришлось подключать ребёнка к аппарату искусственной вентиляции легких.

Асылхан Мынбосынов, заведующий отделением центра гипербарической оксигенации им. Орынбаева:

«11-го июля ребенка 2021 года рождения забрала из дома скорая помощь. Пациентку доставили в центр гипербарической оксигенации. Девочка была в тяжелом состоянии. Одышка наблюдалась после употребления уксусной кислоты. В реанимации она была подключена к аппарату ИВЛ. Сейчас ее перевели в палату».

К сильнейшему отравлению привела невнимательность родителей, говорят медики. Они занимались консервированием и не убрали банку с раствором уксусной кислоты, девочка сделала один глоток. На вызов срочно выехала врачебная бригада скорой медицинской помощи.

Малика (имя изменено), мать ребенка:

«Моя дочь осталась без присмотра взрослых. Уксус в тот день стоял на полу в кухне. Все произошло за считанные секунды. Мунира в тот момент играла там и выпила уксус. Мы сразу вызвали скорую, дочь отвезли в больницу. В реанимации ее кормили через трубочку, живот промывали. Благодарю врачей, которые сохранили жизнь моему ребенку. Хочу сказать родителям, чтобы они не повторяли наших ошибок и хранили ядовитые вещества в недоступном для детей месте».

На счету шымкентских врачей не одна спасенная детская жизнь. Малыши глотают опасные предметы, опрокидывают на себя кипяток и падают из окон.

Несмотря на большое разнообразие травм у детей, причины, вызывающие их, типичны. И многие ситуации с травматизмом можно предотвратить, если химические вещества убрать в шкафчики повыше, медикаменты держать в недоступных для детей местах, установить ограждения на окнах и балконах.