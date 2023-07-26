Главный врач Шымкента встретился с родителями детей с инвалидностью

В реабилитационном центре «Мейірім» Нурлыбек Асылбеков встретился с родителями детей с инвалидностью.

Руководитель управления рассмотрел пути решения проблемных вопросов в центре и ознакомился с состоянием особых детей, получающих лечение в учреждении.

В центре провели текущий ремонт. Там обновили пол в приемной и коридоров в центре, для пациентов создали комфортные условия. Также руководитель управления дал ряд поручений ответственным по проведению ремонтных работ в реабилитационном центре и поручил внести предложения.

Реабилитационный центр «Мейірім» лечебное учреждение на 130 коек. Здесь проходят реабилитацию дети в возрасте от 3 до 18 лет, состоящие на учете с соматическими и неврологическими заболеваниями. Для этого в центре функционирует отделение физиотерапии, массажа, лечебной физкультуры, парафиновый кабинет, сон с электрическим током, процедурный кабинет, монтессори, сенсорные комнаты. Ежегодно в центре получают медицинскую реабилитацию 2400 детей.