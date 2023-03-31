Опрос: мнения депутатов и жителей Шымкента разнятся

На парламент и маслихат в новом составе шымкентцы возлагают большие надежды. Они требуют улучшения жизни.

Горожане понимают, это возможно при сильном парламенте и государстве с развитой экономикой. Новоиспеченные депутаты городского маслихата готовы работать для народа. А вот жители города не всегда относятся к их обещаниям с доверием. Корреспондент OTYRAR узнавала мнения сторон.

После выборов неизбежна экономическая реформа. Дебюрократизация, децентрализация и управленческая воля должны ворваться в политическую жизнь страны, а обновлённый Парламент теперь уже точно должен взять Кабинет министров в ежовые рукавицы. Это лишь малая часть задач, которые поставил президент перед исполнительной и законодательной ветвями власти. А новый депутатский созыв гормаслихата теперь отвечает за эффективность работы.

«Да будут большие изменения. В первую очередь мы ждем улучшения жизни, надо большое внимание уделить этому вопросу. Верим депутатам, которых мы выбирали. Надо строить и модернизировать предприятия, необходимо заняться переработкой, а не только продавать недры, муку, нефть»;

«Я не верю депутатам, поэтому не пошел на выборы. Ничего не меняется. Все только кормят обещаниями. До получения депутатского мандата, кандидаты встречаются с народом, а затем забывают. Они потеряли доверие народа»;

«Что у меня в душе? Лучше я буду хранить внутри, буду молчать. Я думаю так лучше. Что изменится оттого, что я выскажу своё мнение?», — говорят жители Шымкента.

Талгат Искаков, избранный в депутаты Шымкентского городского маслихата по одномандатному округу №1, говорит: постарается оправдать доверие избирателей и партии.

«Особенно — доверие народа, оно — выше. На многих встречах люди поднимали вопрос инфраструктуры, качества строительства жилых домов. Я как депутат, поспособствую решению этих вопросов. Относительно задач, поставленных президентом перед представительной властью: по развитию предпринимательства, конкурентоспособности наших предприятии, выпуска отечественных товаров, будем среди населения разъяснять госпрограммы, которые направлены на развитие малого и среднего бизнеса. Я, как производственник, буду расширять производство и открывать новые рабочие места», — говорит Талгат Искаков, депутат маслихата г.Шымкента.

Дулат Куашбаев, выдвинутый в депутаты вновь сформированного городского маслихата от партии «Ак жол» и победивший в одномандатном округе №15, говорит: приложит все усилия для выполнения задач, возложенных президентом и наказы избирателей.

«Демонополизацию президента мы поддержали путем привлечения инвестиций и оживлением индустриальных зон экономики. Будем продолжать работу в этом направлении», — говорит Дулат Куашбаев, депутат маслихата г.Шымкента

Депутаты маслихата 8-го созыва пообещали работать над выполнением задач, поставленных президентом, разъяснять принятые Мажилисом законы и государственные программы, разработанные правительством.