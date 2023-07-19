Июльский календарь праздников

Уже середина лета…

Как всегда, к нам незаметно подкралась середина лета.

А вы уже успели посетовать на жару, накупаться, позагорать, поесть вдоволь малины, черешни и клубники? Посетить друзей на даче, принять гостей у себя? Не забывайте об этом. Пора-пора начинать писать первую страницу сочинения на тему «Как я провел лето».

Давайте посмотрим, какими датами и юбилеями будет наполнена оставшаяся часть июля.

12 июля – 80 лет со дня начала крупнейшего танкового сражения Второй мировой войны – битвы на Курской дуге в 1943 году.

Всемирный день бортпроводника гражданской авиации и День фотографа.

Праздник славных и первоверховных апостолов Петра и Павла – это один из самых главных праздников в христианстве. Он завершает многодневный Петров пост.

60 лет – актеру Александру Домогарову.

13 июля – День сотрудников органов национальной безопасности РК; Международный день головоломки. 100 лет назад, в 1923 году, в Лос-Анджелесе на склоне горы появилась знаменитая надпись «Hollywood». В 1930 году в Уругвае начался первый в истории чемпионат мира по футболу.

100 лет – актеру Михаилу Пуговкину (1923-2008 гг.).

14 июля – День взятия Бастилии. Смотрите, чтобы день не прошел впустую.

120 лет назад, в 1903 году, состоялся ввод в эксплуатацию Великого Сибирского пути (Транссибирской магистрали).

Впервые в бою применена знаменитая «Катюша» (1941 г.).

120 лет – писателю Ирвингу Стоуну.

15 июля – Всемирный день навыков молодежи. 240 лет назад, в 1783 году, по реке Соне близ Лиона был запущен первый в истории пароход.

16 июля – День металлурга (отмечается в третье воскресенье июля), Международный день змеи. В этот день в 1054 году произошел окончательный раскол христианской церкви на римско-католическую и православную. В 1748 году Михаил Ломоносов впервые сформулировал «всеобщий естественный закон» – закон сохранения материи. В 1945 году на полигоне в Лос-Аламосе произведен первый в мире ядерный взрыв. 95 лет – американскому писателю-фантасту Роберту Шекли (1928-2005 гг.). В 1975 году, 48 лет назад, состоялся первый в истории совместный полет космических кораблей двух стран – советского корабля «Союз-19» и американского «Аполлона».

95 лет – поэту Андрею Дементьеву; 70 лет – композитору Григорию Гладкову; 55 лет – певцу Леониду Агутину.

17 июля – Всемирный день эмоджи – смайликов, используемых в системе электронного общения (смс, форумы, чаты и т.д.).

105 лет назад, в 1918 году, в Екатеринбурге расстреляны последний российский император Николай II и члены его семьи.

18 июля – создан первый «Тетрис» (1985 г.). В 64 году в Риме вспыхнул пожар, уничтоживший практически весь город. 90 лет – поэту Евгению Евтушенко.

19 июля – празднование Собора Радонежских святых. 43 года назад, в 1980 году, в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры. 130 лет – советскому поэту Владимиру Маяковскому (1893-1930 гг.). День пирожков с малиновым вареньем.

85 лет – актеру и певцу Вахтангу Кикабидзе.

20 июля – в 1917 году в этот день зарегистрирована торговая марка BMW; Международный день шахмат; в 1924 году основана Международная шахматная федерация. В 2003 году, 20 лет назад, успешно прошла первая в мире операция по пересадке языка. День торта. 79 лет назад, в 1944 году, произошло самое известное покушение на Адольфа Гитлера.

85 лет – кинорежиссеру Алексею Герману (фильмы «20 дней без войны», «Проверка на дорогах», «Трудно быть Богом» и др.).

60 лет – фигуристу и тренеру Александру Жулину.

21 июля – празднование в честь явления иконы Божией Матери в Казани; родился Александр Македонский (356 до н.э.-323 до н.э.); 75 лет – сатирику Михаилу Задорнову.

22 июля – Всемирный день мозга. В 1894 году в Париже стартовали первые в мире автомобильные соревнования; Международный день бокса.

23 июля – Всемирный день китов и дельфинов.

24 июля – 85 лет – растворимому кофе; День заботы о себе. 165 лет со дня рождения писателя, переводчика Шакарима Кудайбердиева (1858-1931 гг.). Шакарим был родным племянником и учеником Абая.

25 июля – в этот день в 1942 году началась оборона Кавказа в годы Великой Отечественной войны. День рождения писателя, кинорежиссера и актера Василия Шукшина (1929-1974 гг.); День памяти Владимира Высоцкого.

26 июля – 70 лет назад, в 1953 году, на Кубе началось национальное восстание во главе с Фиделем Кастро. 95 лет – кинорежиссеру Стэнли Кубрику (фильмы «Спартак», «Космическая одиссея 2001 года» и др.). День дяди и тети; День эсперанто; 80 лет – музыканту Мику Джаггеру, британскому рок-музыканту, актеру, продюсеру, вокалисту рок-группы The Rolling Stones.

27 июля – День рождения гамбургера (1900 г.). В 1921 году Фредерик Бантинг выступил с докладом о получении инсулина. 120 лет – актеру Николаю Черкасову (фильмы «Депутат Балтики», «Весна», «Александр Невский» и др.). 75 лет со дня рождения композитора, общественного деятеля Толегена Мухамеджанова (симфоническая поэма «Махамбет» и др.).

28 июля – День Крещения Руси. В этот день в 1914 году, 109 лет назад, началась Первая мировая война.

Всемирный день борьбы с гепатитом; День памяти равноапостольного великого князя Владимира; в 1944 году город Брест освобожден от фашистских войск.170 лет – писателю Владимиру Короленко (повести «Дети подземелья», «Слепой музыкант» и др.).

100 лет – актеру и режиссеру Владимиру Басову; 80 лет – актрисе Марианне Вертинской (фильмы «Город мастеров», «Пена» и др.).

29 июля – Международный день тигра. 60 лет назад, в 1963 году, состоялся первый полет самолета Ту-134. В 1974 году в структуре КГБ СССР создана элитная спецгруппа «А» («Альфа»).

90 лет со дня рождения архитектора, заслуженного архитектора РК, лауреата Государственной премии Казахстана Льва Ухоботова.

30 июля – Международный день дружбы; Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Родился великий подвижник русской православной церкви и чудотворец Серафим Саровский (1754-1833 гг.). Родилась английская писательница и поэтесса Эмили Бронте (1818-1848 гг.).

50 лет – певице Варваре.

31 июля – Всемирный день рейнджера – это специалист, который занимается защитой и сохранением природоохранных зон, диких животных и среды их обитания от браконьеров и внешних посягательств, связанных с цивилизацией.

На сегодня это все. Сверяйте свои планы, торопитесь выполнить все намеченное. Прекрасного, доброго и щедрого всем нам лета!

Календарь июля листала

Фарида ШАРАФУТДИНОВА