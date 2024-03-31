«В юном месяце апреле…»

Впереди – второй месяц весны. Можно сказать, работящий.

В нем будет меньше выходных, больше забот и хлопот, особенно для тех, у кого есть приусадебные или дачные участки. А еще у этого месяца особое качество: продолжаются посты – мусульманский и православный, время духовного погружения в себя и познания сущего. Время добрых дел. У мусульман пост завершится 10 апреля, у православных он продлится до 5 мая.

Календарь дат и событий месяца вобрал в себя множество всякого-разного. Просто будьте в курсе!

1 апреля – День смеха. Международный день птиц. День математика. День рождения доллара. День поэзии и творческого разума. День пробуждения домового. День забавного чтения. Международный день веселья на работе. Ассирийский Новый год. День хлеба из теста на закваске. День атеиста. День коньяка. День растворимого кофе. День прыжков в грязные лужи. День предупреждения волчанки. День тромбонистов.

90 лет – тележурналисту Владимиру Познеру.

85 лет со дня рождения Когабая Сарсекеева, драматурга, издателя, журналиста, возродившего к жизни газету «Казах», главреда журнала «Айкап».

85 лет со дня рождения писателя, историка-этнографа Кайшыгара Салгарина.

2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Международный день детской книги. День арахисового масла и желе.

3 апреля – День рождения мобильного телефона. День рождения кофемолки. День рождения штрих-кода. День твидовой ткани. День рыбных палочек и заварного крема. День поиска радуги. День придумывания хороших примет. Всемирный день вечеринки. День отказа от скучной работы.

100 лет – актеру и режиссеру Марлону Брандо (фильмы «Трамвай «Желание», «Крестный отец» и др.).

4 апреля – День веб-мастера. Международный день настройщиков фортепиано. Всемирный день крысы.

Гастрономический праздник День буррито – это мексиканское блюдо, состоящее из мягкой пшеничной лепешки тортильи, в которую завернута разнообразная начинка. К примеру, рубленое мясо, пережаренные бобы, рис, помидоры, авокадо или сыр.

Еще один гастропраздник – День шницеля «Кордон блю». Это панированный в сухарях шницель из телятины, начиненный сыром и ветчиной, предположительно, это рецепт швейцарской кухни.

День прогулки вокруг чего-то. Всемирный день бродячих животных. Международный день моркови. День витамина С. Международный день интернета. День лжи. Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

5 апреля – ночь с 5 на 6 апреля – Ляйлят аль-кадр (Ночь Предопределения, Кадыр тун).

Международный день супа. День первого контакта. Международный день совести. Международный день нравственности. День батончиков с изюмом и пряностями. День флешки. День изучения дорожной карты. День брюк клеш. День «Иди ва-банк». День звона бубенцов на кошачьих ошейниках. Праздник талой воды. Праздник холодной пищи (Южная Корея). День карамели. День одуванчика. День ходьбы на работу.

6 апреля – поминальная суббота 3-й седмицы Великого поста. Международный день спорта на благо мира и развития. Международный день хождения по огню. День бирки. Международный день битвы подушками. День разноцветных ленточек. Всемирный день настольного тенниса. День студентов-спортсменов. День осведомленности о сонных водителях. Канун нового пива. День попкорна с карамелью. День сиамских кошек.

120 лет – актеру Василию Меркурьеву (фильмы «Верные друзья», «Летят журавли» и др.).

50 лет – бразильской актрисе Нивее Стелманн (фильмы «Клон», «Нежный яд» и др.).

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы. Всемирный день здоровья. День геолога (первое воскресенье апреля). День рождения Рунета. День памяти погибших подводников. День косметолога. День легкого пива. День рождения регби. День подвига. Международный день бобра. День кофейных кексов.

70 лет – актеру Джеки Чану (фильмы «Иностранец», «Мистер Крутой» и др.).

60 лет – актеру Расселу Кроу (фильм «Гладиатор» и др.).

8 апреля – Международный день цыган. День рождения пожарной лестницы. Фестиваль цветов в Японии. День эмпанады – это вкусный испанский хлеб. Праздник куража. День сброса зимней шкурки. День рисования птиц. Международный день Будды.

170 лет со дня рождения композитора и исполнителя кюев Казангапа Тлепбергенулы (1854-1921 гг.).

85 лет со дня рождения писателя, кандидата исторических наук Геннадия Толмачева (1939-2006 гг.).

9 апреля – Международный день топ-менеджера. День бывших узников войны. День китайского миндального печенья. Всемирный день конкани – это индоарийский язык, на котором говорят на западном побережье Индии. День рождения «веселящего газа» – это закись азота. День Уинстона Черчилля. День бережного хранения антиквариата. День финского языка. День доброты к юристам.

10 апреля – Ораза айт (праздник разговения). Международный день движения сопротивления. День рождения английской булавки. День рождения спички. День брата и сестры. День гольфиста. День сельскохозяйственных животных. День круассанов с корицей. Всемирный день гомеопатии. День объятий с вашей собакой.

60 лет – певице Азизе (хит «Твоя улыбка»).

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Всемирный день анимешника – праздник, посвященный японской анимации. Праздник неумелых рук. День подводной лодки. Парад цветов в Амстердаме (Нидерланды).

Гастропраздник, придуманный в Швейцаии, – День сырного фондю – это расплавленный сыр и любые продукты, которые можно в него обмакивать.

12 апреля – День космонавтики. В Казахстане – День работников науки.

125 лет со дня рождения академика АН КазССР Каныша Сатпаева (1899-1964 гг.).

Всемирный фестиваль овсянки. День большого ветра. День жаренных сэндвичей с сыром. День плетения из солнечных лучей. Международный день осознанных сновидений.

13 апреля – День мецената и благотворителя. Всемирный день рок-н-ролла. День рождения троллейбуса. День детского массажа. Тайский Новый год. День планирования обеда.

360 лет со дня рождения народного героя Карасай батыра (1664-1727 гг.).

14 апреля – День детской алопеции. Бенгальский Новый год. Международный день внезапного смеха. День бывших супругов.

15 апреля – День экологических знаний. В Казахстане – Национальный день влюбленных. Всемирный день искусства. День глазированного окорока. День прачечной. День памяти «Титаника». День «Это отстой». День резинового ластика. День путешествий налегке. Международный день культуры.

110 лет со дня рождения уйгурского драматурга Зия Самади (1914-2000 гг.).

95 лет со дня рождения казахского писателя, переводчика Балгабека Кыдырбекова (1929-1995 гг.).

75 лет – певице Алле Пугачевой.

16 апреля – День Чарли Чаплина. День грибов. День пижамы на работе. Всемирный день голоса.

17 апреля – Всемирный день гемофилии. Международный день кофе. День банана. В Казахстане – День противопожарной службы. Всемирный день винограда «Мальбек». День признательности летучим мышам. День сырных шариков. День гармошечного зова. День поэзии хокку. Международный день Ford Mustang.

18 апреля – Всемирный день радиолюбителя. Международный день памятников и выдающихся мест. День «Дай пять». День «Запусти воздушного змея» (США). День аутизма у взрослых. День печенья в форме животных. Международный день жонглеров. День осведомленности о велоцирапторах. День благодарности мужу.

19 апреля – День подснежника. День велосипеда. День врожденной диафрагмальной грыжи. День ликера «Амаретто». День сушки на бельевой веревке. День чеснока. Праздник читателя этикеток. День путешествующей улыбки.

20 апреля – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза снайпера Алии Молдагуловой (1924-1944 гг.). День поисков смысла жизни. День китайского языка. День вилкокрута и ложкочерпия, или День любителей спагетти. День двойников.

21 апреля – День главного бухгалтера (главбуха). В Казахстане – День службы государственной охраны. День основания Рима (Италия). День трюфелей кешью в шоколаде. День прекрасных бульдогов. День чемоданов. День тяжелых последствий. Международный день пряника. Всемирный день творчества и инновационной деятельности.

22 апреля – Международный день Матери-Земли. День жевательного мармелада. День весенних брудершафтов. Праздник мухлевщиков. День открытия Бразилии.

154 года со дня рождения Ленина, вождя мирового пролетариата.

75 лет со дня рождения заслуженного деятеля Казахстана, певца, композитора Жаксыкельды Сеилова (1949-1997 гг.).

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права. День английского языка. Всемирный день лабораторий. День испанского языка в ООН. День свиданий под луной. День немецкого пива. День кактусовода. День перца. День пикника. День вишневого чизкейка. День «Воспользуйся шансом».

460 лет назад родился Уильям Шекспир, английский драматург, поэт (1564-1616 гг.), произведения «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Король Лир» и др.

24 апреля – Международный день солидарности молодежи. Всемирный день защиты лабораторных животных. День рождения газированной воды. День витражных сказок. День модной революции. Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира. День сосиски в тесте. Международный день собак-поводырей. Международный день защиты от шума.

25 апреля – Всемирный день борьбы против малярии. Международный день ДНК. День «Возьмите дочерей и сыновей на работу». День дочери. День чеченского языка. Всемирный день пингвинов. День бумажных самолетиков. День финансовой независимости. День телефона. День объятия сантехников. День борьбы с родительским отчуждением. День хлеба с цуккини. День казахстанского футбола.

120 лет со дня рождения композитора и исполнителя кюев Байысхана Рапилулы (1904-1967 гг.).

26 апреля – Всемирный день интеллектуальной собственности. День нотариата. Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Праздник древонасаждения. Международный день памяти о чернобыльской катастрофе. День сметчика. Международный день варки картофеля. Праздник незнакомых людей. День «Дети и животные». День брецель-кренделя. День шкалы Рихтера.

60 лет назад в продаже появился первый диск Rolling Stones.

27 апреля – Лазарева суббота. Международный день ветеринарного врача. День рождения памперсов. День вахтовика. Международный день

скульптуры. День лягушки. День родителей домашних животных. Всемирный день графического дизайна. День азбуки Морзе. День мясных ребрышек. День 50-процентной вероятности встречи с динозавром.

28 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье). Всемирный день охраны труда. День химической безопасности. День работников скорой медицинской помощи. Всемирный день породненных городов. День космического туриста. День молодых и зеленых. День обнаружения гена биологических часов. День рождения воздушного кондиционера. День «Заплати вперед». День супергероев. День чтения великих поэтов.

100 лет – актеру Донатасу Банионису (1924-2014 гг.), фильмы «Приключения принца Флоризеля», «Солярис», «Мертвый сезон» и др.

50 лет – актрисе Пенелопе Крус (фильмы «Ванильное небо», «Все о моей матери», «Живая плоть»).

29 апреля – Международный день танца. Великий понедельник. Всемирный день желаний. День памяти жертв применения химического оружия. День рождения застежки-молнии.

70 лет со дня рождения поэта, журналиста, переводчика, члена Союза писателей РК Улыкбека Есдаулета.

30 апреля – Международный день джаза. Великий вторник. В Европе – Вальпургиева ночь. Международный день свечника. День честности. День стильной прически. День овсяного печенья. День изюма. День веснушчатых созвездий

50 лет – певцу Андрею Губину.

А дальше – май…