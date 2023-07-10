Как прошла встреча делегатов из Шымкента в Сиане

Установить всесторонние связи. Именно с такой целью делегация города Шымкента во главе с заместителем акима Махсутом Исаховым отправились Сиань.

Встреча в формате B2B проходила с 4 по 7 июля. В составе делегации есть представители предпринимательства, образования, сельского хозяйства, сферы цифровизации, охраны природы, акимы районов, депутаты городского маслихата.

Стороны подписали меморандумы об обмене опытом в разных сферах, но особое внимание уделили сфере образования. Так, представители университета имени М.Ауезова встретились с Президентом Сианьского университета Цзяотун- Ваном Шуго. Делегация ознакомилась с жизнью вуза и обсудили китайской стороной различные аспекты сотрудничества между двумя учебными заведениями.

Главной темой их встречи стали программы академической мобильности студентов, научная стажировка магистрантов и докторантов, назначение научных консультантов для докторантов, а также организация выездных лекций профессорско-преподавательского состава и коллаборация ученых в проведении научных исследовании.

К слову, университет Цзяотун входит в топ 300 лучших университетов мира и в альянс C9. Президент Ван Шуго предложил Ауэзов Университету стать членом Альянса университетов нового Шелкового пути.