Как повлияет безвизовый режим с Китаем для казахстанцев, рассказал экономист

Казахстанцы смогут находиться в Китае без визы 30 дней подряд и нигде не отмечаться.

Такая же возможность появилась и у граждан Китая. Власти обеих республик заявили, что таким образом планируют увеличить поток туристов. Отмена визового барьера должна придать новый импульс деловой активности предпринимателей и сделать торговлю мобильнее и проще.

В комитете гражданской авиации уже заявили об увеличении количества регулярных авиарейсов – с 27 сразу до 84. Опасения, что наша страна может не справиться с таким потоком туристов, аналитики называют беспочвенными. Говорят, граждане Поднебесной до этого уже могли приезжать без визы на две недели. Но никакого ажиотажа это не вызвало.

Арман Байганов, экономист:

«Взаимные торговые обороты с Китаем у нас занимает 2 место после России, то есть это существенное место занимает в экономике страны. И учитывая, что большинство товаров мы получаем из Китая, они по стоимости более выгодные. Упрощение торговли, введение безвизового режима, в первую очередь, благоприятно влияет для обеих стран. В первую очередь, для Казахстана затраты меньше для местных жителей, в целях туризма и торговли».

Соглашение о безвизовом режиме страны подписали еще в мае. Во время государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Сиань. В случае необходимости пребывания граждан более 30 дней, требуется заранее оформить въездную визу соответствующей категории. При этом, как отмечают во внешнеполитическом ведомстве Казахстана, безвизовый режим не дает права на трудоустройство, учебу и миссионерскую деятельность.