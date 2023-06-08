Участник казахстанской делегации о городе побратиме — Сиане

Из Поднебесной пришла хорошая новость!

В мае текущего года состоялся государственный визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику.

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин подписали совместное заявление глав государств Республики Казахстан и Китайской Народной Республики. В рамках государственного визита Президент РК в КНР подписал внушительный пакет документов: более 20 соглашений, меморандумов, планов, протоколов, нацеленных на дальнейшее развитие многопланового сотрудничества двух стран.

Для жителей нашего мегаполиса самым интересным является подписание соглашения об установлении побратимых связей между городами Шымкентом и Сианем.

Автору этой статьи несколько лет тому назад довелось побывать в составе делегации в Сиане – городе с тысячелетней историей, важной точке на Великом шелковом пути, одной из древних столиц Китая. И я хотел бы поделиться своими впечатлениями и рассказать немного об этом великом городе.

Почему свою страну китайцы называют Поднебесной?

По этому поводу существуют разные толкования. Одни считают, что такое имя Китаю было присвоено еще в далекой древности. Тогда китайцы считали свою страну единственной в мире, которой покровительствует небо, а правителей почитали «сынами неба». Другие считают, что названию Поднебесная способствовало расположение здесь высочайшей горной системы – Гималаев.

Сиань является одним из древнейших городов мира вместе с Афинами, Римом и Каиром. Возник он более 3000 лет до н.э. и пережил смену 13 императорских династий в качестве столицы Древнего Китая. В народе Сиань называют «дом великих императоров». Именно с этого города начинали свой путь торговцы Великого шелкового пути.

Общеизвестный факт, что первооткрывателем Великого шелкового пути является Чжан Цянь, офицер дворцовой стражи, которого в свое время император отправил с дипломатической миссией в западные страны. Вернулся он после 12-летнего отсутствия один: все его спутники погибли. Несмотря на явную вину, его не наказали, а наоборот, императорский двор, купцы и ученые были потрясены его рассказами о том, что за Великой китайской стеной, за степями и пустынями, где безраздельными владыками были гунны, существуют могущественные государства.

По приказу императора Уди Чжан Цянь вновь был направлен на Запад, ему выделили войско в 10 000 человек, обмундирование, снаряжение, товары для торговли. Так установилась связь между цивилизацией Китая и Средней Азии, а через этот регион и со странами Средиземноморья, Индии. Так появился Великий шелковый путь.

Китайцы говорят: «Если хочешь узнать 3000-летнюю историю, поезжай в Сиань. Городу уже 3100 лет, из них 1300 лет он был столицей Китая». Сегодня это небольшой город, но именно здесь расположены самые известные памятники мировой археологии и культуры.

Сиань связан с легендарными личностями. Мифический прародитель китайцев Желтый император Хуан Ди основал философию даосизма. Здесь правил и Цинь Шихуан, объединивший китайские земли, другие личности истории.

Расположен город в центральной части Китая на берегу реки Вэй. Сейчас Сиань считается духовной и исторической столицей Китая, где проживают около 10 млн. человек. Кроме храмов буддизма, в городе имеются христианский центр, мусульманские мечети, даже есть мусульманский квартал. И Большая мечеть, которая является четвертой по размеру во всем Китае.

За два дня путешествия в Сиане мы посетили прекрасные исторические достопримечательности. Такие как, Старинная стена, имеющая толщину до 17 метров, а высоту – 12-15 метров. Ее длина составляет около 14 км. Крепостные валы для наблюдения и защиты расположены через каждые 120 метров, всего их 98. В дни народных праздников здесь проводятся различные мероприятия, фестивали, конкурсы, марафонские забеги и т.д.

Большое впечатление оставило посещение таких исторических мест, как Башня колокола и Башня барабанов. Здесь нас поразило то, как китайцы бережно относятся к своей исторической культуре, везде чистота и порядок.

Следующая экскурсия была в знаменитое на весь мир захоронение Терракотовой армии. Около 9 тысяч глиняных воинов с повозками и лошадьми, экипированных бронзовым оружием, были захоронены в гробнице китайского императора Цинь Шихуанди примерно в 210 году до н.э., каждый из них весит от 135 до 300 кг. Причем лица воинов не повторяются, имеют свои уникальные черты и выражения лиц, рост и комплекцию, амуницию. Самая высокая фигура – 1 метр 96 см, самая низкая – 1 метр 72 см. Есть предположение, что они отображают лица реальных людей.

Почитаемый китайцами император Цинь Шихуанди объединил страну, стандартизировал иероглифы. Он был очень гуманной личностью и распорядился изготовить для своей гробницы воинов, боевых коней и предметы быта из глины, хотя в то время рядом с покойным нередко оставляли живых людей.

Легендарную армию обнаружили совершенно случайно. В 1974 году крестьянин, копая колодец, вместо воды раскопал статую на глубине 5 метров. Археологические раскопки велись 40 лет, не закончены они до сих пор. Находки не спешат извлекать, поскольку под воздействием воздуха краски нейтрализуются, а скульптуры становятся терракотового цвета. Сейчас это место охраняется государством. Созданы все условия для посещения туристов. В настоящее время это место вызывает туристический бум: сюда едут со всего мира и со всего Китая. Китайцы считают это место «восьмым чудом света».

Большое впечатление произвел храм Конфуция. Сейчас это, скорее, музей. Именно здесь мы посетили выставку, посвященную Великому шелковому пути. «Лес стел» – одно из самых запоминающихся мест музея. Это каменная библиотека, где на стелах высечены 2 300 книг!

Наша группа в Сиане посетила Культурную улицу. На этой улице – множество торговых ларьков, где продают антикварные вещи. Что интересно, она находится в мусульманском квартале и заканчивается Большой мечетью.

На торжественный ужин мы были приглашены в ресторан, где нам предложили 16 видов пельменей! Это было поистине необычно и очень вкусно!

В конце нашей поездки мы убедились, что сердце Восточной Азии есть, и оно находится в Поднебесной.

Грандиозный прогресс, который демонстрирует всему миру Китай, имеет под собой мощную историческую основу. В результате мы поняли, что необъятная, полная чудес и контрастов страна не оставит никого равнодушным. Родина шелка, фарфора, пороха и компаса, бумаги, книгопечатания и многих других полезных изобретений и открытий, Китай притягивает к себе внимание историков, исследователей и туристов, так как он – наследник великой цивилизации.

Мы убеждены, что для китайской цивилизации со времен великого философа Конфуция была характерна высокая социально-политическая активность каждого человека жить по принципу «Не делай другим того, чего не желаешь себе», направленная на достижение счастья и благополучия именно в земной жизни, причем судьба его зависела не от божественного предопределения, а от собственных усилий. Вот в этом и заключается отношение каждого китайца к труду. Для каждого китайца трудолюбие – это аксиома!

Очень надеюсь, что взаимодействие двух городов-побратимов Шымкента и Сианя положит начало многим интересным проектам и идеям и будет способствовать всестороннему процветанию нашего любимого города.

Абдижаппар ТУРАШБЕКОВ,

кандидат философских наук,

ассоциированный профессор ЮКГПИ