О чем говорил генпрокурор Казахстана на заседании ШОС

Генеральный Прокурор Казахстана Берик Асылов принял участие в работе 21-го заседания генеральных прокуроров государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в Сиане.

Генпрокуроров стран-участниц в начале заседания поприветствовал Чэнь Вэньцин, член Политбюро ЦК КПК.

На заседании ШОС приняли участие руководители прокуратур Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызской Республики, Китая, РФ, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси и Монголии.

Берик Асылов в своем выступлении отметил возрастающее сотрудничество прокуратуры Казахстана и Китая, синхронно отражающее отношения между лидерами двух государств.

Они обсудили вопросы государственной модернизации, региональной безопасности, борьбы с организованной преступностью и повышения квалификации прокуроров.

Главы надзорных органов стран-участниц сошлись во мнении, что необходимо расширять влияние Организации с целью обеспечения международной безопасности и правовых гарантий в процессе развития стран-участников.Также наращивать сотрудничество таких направлениях как:

Противодействие преступлений в финансово-экономической сфере Нарко и киберпреступности, связанным с терроризмом и экстремизмом Развивать взаимодействие между прокурорскими образовательными организациями.

В конце встречи руководители прокуратур подписали протокол, определяющий приоритетные задачи и механизмы дальнейшего сотрудничества.

Кроме того, на полях ШОС Берик Асылов провел двустороннюю встречу с Генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юном. Они обсудили актуальные вопросы оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам, передачи осужденных, а также возврата незаконно выведенных активов.