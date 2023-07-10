Как прошло предварительное слушание экс-прокурора Шымкента, которого обвиняют в мошенничестве

Резонансный судебный процесс проходит в специализированном межрайонном суде Шымкента.

Бывшего прокурора города — Максата Кожабаева — обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. На скамье подсудимых оказался и предприниматель. Гулама Закирова обвиняют в пособничестве и подстрекательстве к даче взятки должностному лицу.

Несмотря на то, что судебный процесс проходит в открытом режиме, журналисты зашли в зал суда с условием — не показывать лица подсудимых и не снимать их родственников. На предварительном слушании прокурор не изменил обвинение. С этим согласились многочисленные адвокаты экс-прокурора и его предполагаемого сообщника.

Айдос Лебаев, прокурор:

«Мы не поднимаем вопрос об изменении обвинений в отношении подсудимых. Все обвинения остаются в силе».

Максат Кожабаев занимал пост прокурора Шымкента с августа 2018-го по июль 2021-го года. Экс-высопоставленного сотрудника правоохранительных органов задержали в январе этого года сотрудники комитета национальной безопасности. Судебный процесс продолжается.