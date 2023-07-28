Каждая 7 жертва торговли людьми в Казахстане-ребенок

В Казахстане с 2004 по 2020 год международная организация по миграции оказала помощь более 2 тыс. жертвам торговли людьми. Каждым седьмым оказывался- ребенок.

Такими данными поделилась национальный координатор миссии международной организации по миграции в Республике Казахстан Алия Белоносова.

По данным МВД, с начала года в Казахстане выявлено 110 преступлений, связанных с торговлей людьми. Чаще всего в рабство попадают социально-уязвимые слои населения.

Более того, по данным ООН, 70% жертв сексуальной и трудовой эксплуатации в мире составляют женщины и молодые девушки.

«Необходим целостный подход в реагировании на вызовы, связанные с торговлей людьми. Мы говорим о подходе 4П: предотвращение торговли людьми, помощь жертвам торговли людьми, пресечение торговли людьми, партнерство и сотрудничество», — сказала спикер в ходе круглого стола на площадке СЦК.

Напомним, 30 июля признано Всемирным днем борьбы с торговлей людьми.