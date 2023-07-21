Келин оформила кредит на имя свекра и присвоила деньги

Забавный случай произошел в южном мегаполисе. В Абайское отделение полиции с заявлением обратился мужчина. Он рассказал, что некто неизвестный оформил на него кредит.

Об этом он узнал когда на телефон пришло уведомление о месячном платеже. Факт полицейские зарегистрировали по статье “Мошенничество” и принялись искать злоумышленника.

Опросили потерпевшего, членов его семьи и коллег, узнали где и когда в основном он оставлял свой смартфон, не сообщал ли никому свои персональные данные, проверили денежные переводы. В результате подозреваемой оказалась сноха мужчины, которая оформила на своего свекра несколько кредитов, а позже сбежала к родственникам в Туркестанскую область.

«Правоохранители нашли и доставили ее в мегаполис. Выяснилось, что горе-келинка втихомолку пользовалась онлайн-банкингом в телефоне пожилого отца мужа. За несколько месяцев оформила два кредита на общую сумму 750 тысяч тенге. Обналичивала их и переводила деньги на свой счет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время проводится досудебное расследование, по окончанию которого по делу будет принято процессуальное решение», – рассказал дознаватель Абайского РУП Серик Жантаев.