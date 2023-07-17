Корм из отхода для рыбы и птиц могут производить в Туркестанской области

Корм для рыбы и птиц в Туркестанской области могут производить из отходов животноводства, сообщает OTYRAR со ссылкой на Хабар24

В регионе планируют открыть несколько специализированных заводов по глубокой переработке отходов убойных пунктов.

Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области:

«Чтобы решить эту проблему, мы построим завод по глубокой переработке. Переговоры с инвесторами прошли успешно. Также будет завод по переработке костей, кожи, кишечника. Если мы не перейдем к глубокой обработке, то останется вред окружающей среде. Этого нельзя допускать».

А пока, как заметили в акимате, нужно улучшить санитарную ситуацию в регионе. 2 месяца назад в Сайрамском районе кровь из скотобойни по каналу попала на поля, где сельхозтоваропроизводители выращивают картофель, морковь, огурцы и помидоры. Общественники тут же забили тревогу. История получила широкую огласку. Как результат — специалисты усилили контроль за соблюдением санитарных требований.