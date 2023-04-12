Зараженные томаты могли попасть на прилавки магазинов

43 тонны томатов, зараженных вирусов, не дали завезти на прилавки Туркестанской области и Шымкенте, передает OTYRAR.

Их привезли из Туркменистана, Ирана и Узбекистана. Гниль заметили на пограничном посту в Сарыагашском районе.

В томатах обманурили вирус коричневой морщинистости. Владельцев крупной партии товара привлекли к административной ответственности и запретили ввоз опасной продукции.

«Также этот вирус выявлен в Иране, Узбекистане и Туркменистане. В целях защиты продукции растениеводства от вредителей с начала года установлено около 20 нарушений законодательства. Инспекцией по карантину растений наложен штраф в размере 2 млн тенге. Вся опасная продукция возвращена туда, откуда её привезли», — рассказал Ибрагим Бегасилов руководитель областной территориальной инспекции.

Этот вирус для человека не опасен. Но большую тревогу он представляет для производителей овощной продукции. Вирус может буквально за неделю погубить все выращенные в теплице растения, он способен поражать не только томаты, но и перцы.