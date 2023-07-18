Любителям финансовых пирамид: крах S-group близок?

Вот уже несколько дней подряд в Сети муссируется информация о задержании некой Жанар Санаевой, якобы одного из топ-лидеров финансовой пирамиды S-group.

Со слов автора ТГ-канала «Железная ставка. Расследования» она дала признательные показания и возможно отправится в СИЗО в течение пары дней. В показаниях Жанар рассказала следователю, что её наставником являлся основатель пирамиды S-Group Вадим Машуров, а заявителей в Казахстане несколько.

Напомним, что раньше компания S-group вела свою деятельность под названием «Sincere Systems», а сайт казахстанского Антикора уже внес ее (под прежним названием) в официальный список финансовых пирамид. Чем же привлекала пирамида в свои сети вкладчиков? Почему люди, среди которых «засветилось» немало казахстанских звезд эстрады и блогеров, охотно несли деньги в S-group?

Компания S-Group позиционировала себя как инвестиционный фонд с британской юрисдикцией, оперируя регистрацией офиса компании в Лондоне, которая, как оказалось, никак не гарантирует ее легальность.

Сайт компании (который, к слову, сегодня уже не работает) и «наставники» компании привлекали вкладчиков тем, что называли последних модным словом «инвесторы». Схема до банальности проста: нужна регистрация в качестве инвестора фонда и пополнение баланса лицевого счета. Затем вкладчикам предлагают различные продукты, которые якобы могут принести им доход.

Среди этих предложений имеются следующие инструменты: использование автоматизированного торгового робота для трейдинга на платформе Forex Market, инвестирование в перспективные стартапы и мировые ІРО быстроразвивающихся компаний, а также инвестирование в производство и дистрибуцию медицинского каннабиса. Кроме того, S-group продвигают свои дебетовые карты, служебный токен, благотворительный фонд и образовательную площадку.

Разумеется, для не вполне разбирающихся в данных финансовых сферах людей, такие обещания звучали если не серьезно, то обманчиво перспективно. Для вкладчиков заводили «личный кабинет» через телеграм-бот, а после получения якобы дохода предлагали его «реинвестировать», чтобы накопить больше денег.

На деле же схема до боли знакома со времен «МММ»: клиентам обещались высокие ежемесячные проценты от «инвестиций», и для их получения требовалось привлечение новых участников. Вся система была построена на зависимости от непрерывного притока средств от новых инвесторов, что является характерным признаком финансовой пирамиды.

Осознавая растущую волну недоверия и возможные юридические последствия, организаторы Sincere Systems решили изменить имя и структуру компании, став S-group. Это переименование, вероятно, было предпринято для скрытия прошлых проблем и продолжения привлечения новых инвесторов без подозрений.

Мы связались с одним из вкладчиков S-Group, который на условиях анонимности рассказал инсайдерскую информацию о панике в компании. По его словам, топ-лидеры основательно «почистили» свои аккаунты в Инстаграм, где постоянно кричали о том, как легко и просто жить в роскоши, лишь став вкладчиком S-group. Многие горе-инвесторы пытаются вывести хотя бы те деньги, что вложили, но тщетно.

ДЭР г. Алматы на официальный запрос ответил, что ждет санкции прокуратуры для того, чтобы опубликовать пресс-релиз о данной компании, но наш источник внутри структуры подтвердил задержание Санаевой.

К слову, деятельность «британского фонда» практически полностью осуществлялась на территории бывшего СНГ, что неудивительно, поскольку люди из развивающихся стран часто теряют доверие к традиционным финансовым институтам.

Это создало почву для развития финансовых пирамид, которые обещали высокую доходность и легкое обогащение. В некоторых случаях люди, вкладывающие в пирамиды, могут иметь ограниченные знания о финансовых рынках и инвестициях. В некоторых случаях люди могут быть привлечены в финансовые пирамиды через своих друзей, семью или коллег. Рекомендации от близких людей могут создавать иллюзию доверия и безопасности, что может способствовать участию в пирамидальных схемах.

Экономическая нестабильность — еще один фактор, влияющий на популярность мошеннических схем. В странах СНГ нередки ситуации экономической нестабильности, высокой инфляции и низких доходов. Люди, желающие улучшить свое финансовое положение, ищут альтернативные способы заработка, а финансовые пирамиды могут казаться привлекательным вариантом из-за обещанной высокой доходности.