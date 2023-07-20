Мужчина избил фельдшера в Туркестанской области

В Казнете завирусилось видео, где мужчина жеребячий с фельдшером скорой помощи.

В ДП Туркестанской области прокомментировали данный факт, рассказав, что инцидент произошел 28 апреля в Ленгере.

По прибытии на место происшествия полицейскими установлено, что мужчина не уступил дорогу на мосту автомобилю скорой помощи, который осуществлял выезд по вызову. В результате между ними произошел конфликт, где сотрудник скорой помощи получил телесные повреждения.

«По факту хулиганских действий и нанесения телесных повреждений было начато досудебное расследование по ст. 293 ч. 1 УК РК «Хулиганство». В ходе следствия водитель скорой встречи подал встречное заявление о том, что каких-либо претензий не имеет»,-сказали в ДП Туркестанской области