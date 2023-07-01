Наркотики, мошенники и смертность в ДТП: о чем говорил президент в МВД

Президент страны, Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании коллегии министерства внутренних дел.

Глава государства говорил о проблемах, которые есть в правоохранительной системе, и о том, как их нужно решать.

Все чаще казахстанцы сталкиваются с телефонным и интернет-мошенничеством. Основная группа риска — люди пенсионного возраста. Аферисты звонят, представляются специалистами службы безопасности банка или полицейскими. Называют свои «должности» и «звания». Несмотря на то, то полицейские призывают народ не верить звонкам незнакомцев и тем более не брать для них кредиты, доверчивость оказывается сильнее здравого смысла. И для потерпевших это оборачивается миллионными долгами.

«Правоохранительные органы должны вести решительную борьбу с мошенниками, жертвами которых становятся многие наши граждане. Люди несут большой ущерб от действий аферистов, поэтому никаких поблажек в их отношении не должно быть», — говорит Касым-Жомарт Токаев, президент РК.

Наркопреступность – ещё один бич нашего общества. Только за последние четыре года количество изъятой «синтетики» увеличилось в 100 раз. Нарколаборатории по изготовлению «синтетики» преступники оборудуют по всей стране.

«Иначе мы упустим ситуацию. Принять самые решительные меры по ликвидации всех очагов производства синтетических наркотиков на территории Казахстана. Это очень важная задача», — говорит Касым-Жомарт Токаев, президент РК.

Еще один важный вопрос, которые полицейские должны держать на контроле – безопасность на дорогах. За последние три года количество ДТП выросло на 9%. В них погибло больше 6 тысяч человек.

«За последние три года количество дорожно-транспортных происшествий выросло на 9%. В них погибло свыше 6,5 тысяч граждан, более 55 тысяч получили травмы. Вдумайтесь в эти цифры. По сути, мы ежегодно теряем крупные населенные пункты. Это настоящая трагедия для нашей страны. Мы всегда и везде заявляем, что жизнь и здоровье людей – это самое главное. Поэтому нужно принимать системные меры для исправления сложившейся ситуации», — говорит Касым-Жомарт Токаев, президент РК.

Не забывать о правилах нужно и пешеходам. По их вине с начала года произошло 164 ДТП, в которых погибло 24 человека и еще 142 получили различные травмы.

«Удручающая статистка аварий говорит о том, что уровень дорожной безопасности не соответствует динамике автомобилизации. Это касается как дорожной инфраструктуры, так и организации работы служб, которые за эту безопасность отвечают», — говорит Касым-Жомарт Токаев, президент РК.

Глава государства высказался о ситуации с легализацией иностранных автомобилей. МВД поручено продолжить эту работу. По словам Президента, беспорядочный ввоз в страну машин без регистрации ухудшил ситуацию на дорогах.

«Их водители грубо, а зачастую безнаказанно нарушали правила дорожного движения. Чтобы вернуть их в правовое поле, по моему поручению проводится легализация этих автомобилей. Сейчас я заслушал краткие доклады, работа проводится, сделано немало. Но, в принципе, эту работу надо продолжать. Самое главное – не повторять ошибки», — говорит президент.

Более того, образовались криминальные схемы ввоза иностранных автомобилей и постановки их на учет.

«Сейчас мы вынуждены исправлять ранее допущенные ошибки, в том числе и Министерством внутренних дел. Более того, образовались криминальные схемы ввоза иностранных автомашин и постановки их на учет с участием сотрудников полиции. Подобному беззаконию, бросающему тень на всю правоохранительную систему, не должно быть места в справедливом и правовом государстве», — говорит Касым-Жомарт Токаев, президент РК.

Еще одна из приоритетных задач – искоренение бытового насилия. Статистику президент назвал неутешительной. За последние два года жертвами агрессоров стали 300 человек, тяжкие увечья получило больше 800-сот женщин. К административной ответственности привлечено более 37 тысяч человек.

«Как показывает практика, при принятии своевременных мер большинства преступлений, совершенных на почве семейно-бытовых конфликтов, можно избежать, а это значит – сохранить чью-то жизнь и здоровье. В конце концов от этого зависит моральное состояние нашего общества. Общество ожидает от вас эффективной и планомерной работы по противодействию семейно-бытовому насилию», — говорит говорит Касым-Жомарт Токаев президент РК.

Президент подчеркнул, что зачастую люди жалуются на полицейских неспроста. Граждане не получают четких ответов на свои вопросы.

«О сервисной модели деятельности полиции известно только специалистам. Об этом свидетельствует и то, что обычные граждане и представители общественности не высказываются по этому вопросу. Значит, люди не видят конкретных результатов и положительных изменений», — говоритКасым-Жомарт Токаев президент РК.

Тем не менее, в офицерском корпусе немало профессионалов, верных присяге. Они служат примером для других, особенно для молодежи, которой всё больше в рядах полиции. Президент отметил, что государство продолжит поддерживать силовиков не только материально, но и технически.