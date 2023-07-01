Подробности громкого судебного процесса о пытках в ДП Шымкента

Скандалом обернулся судебный процесс высокопоставленных полицейских в Шымкенте. Родственники правоохранителей остались недовольны вердиктом суда и пытались запретить журналистам освещать приговор.

Но даже угрозы, проклятия и даже баклажка с водой, пролетевшая над нашей головой, не помешали корреспондентам выполнять свою работу.

Приговор четверым полицейским, на допросе у которых умер задержанный Нурболат Жумабаев, прозвучал с выключенными камерами, с единственным требованием судьи — не показывать лица подсудимых.

Правоохранителей обвиняли в совершении пытки в группе лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего и в превышении власти с применением насилия в целях извлечения выгоды. Суд признал вину подсудимых и назначил им реальные тюремные сроки.

Светлана Шиналиева, судья специализированного суда г. Шымкента:

«Приговором суда подсудимый Аймешов был признан виновным и окончательно осужден к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года.

Подсудимый Жанибеков признан виновным и осуждён к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года.

Подсудимый Исаев признан виновным и осуждён к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года.

Подсудимый Откиров признан виновным и осуждён к двум годам лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года».

В смерти 31-летнего мужчины подозревали двух экс-начальников и аналитика управления криминальной полиции, а также экс-начальника отдела криминальной полиции Каратауского района. По данным суда, в тот день высокопоставленные правоохранители «выбивали» из Нурболата Жумабаева показания.

Он был задержан с другом Сергеем Петровым по подозрению в угоне автомобиля в декабре 2021 года. В ходе допроса Нурболату стало плохо, не помогла и приехавшая скорая помощь. Медикам пришлось лишь констатировать смерть задержанного. Позже Сергей Петров рассказал, что их допрашивали 12 часов и к ним применяли физическую силу. Камер видеонаблюдения в комнате следствия не было. В Шымкент Жумабаев прибыл в целью женитьбы, но все закончилось трагично.

На прениях прокурор просил суд назначить всем подсудимым реальные сроки заключения. С этим согласились потерпевшие, но полицейские и их адвокаты просили признать недопустимыми собранные по уголовному делу доказательства и вынести оправдательный приговор. Однако, при назначении наказания, суд учел мнение потерпевших, наличие смягчающих и отягчающих обстоятельств, уголовную ответственность и наказание.

Светлана Шиналиева, судья специализированного суда г. Шымкента:

«Подсудимые будут отбывать наказание в исправительном учреждении исполнительной системы средней безопасности. Срок наказания должен засчитываться с 30 июня 2023 года. Подсудимые лишены звания подполковника полиции».

Суд также обязал взыскать с полицейских моральный вред: каждый из подсудимых должен выплатить по 5 миллионов тенге. Потерпевшая сторона вердиктом суда осталась довольна частично. По словам адвоката пострадавшей стороны, их не устраивает срок наказания.

Талгат Есимов, адвокат потерпевших:

«Мы безусловно довольны тем, что они признаны виновными. Но сейчас мы хотим получить приговор и посмотрим, согласимся ли мы с назначением наказания срока самого. Потому что мы считаем, что все-таки им минимально мало при непризнании вины. Потому что за их деяния должны дать по закону от 7 до 12 лет. Им почему-то минимально дали».

Приговор суда еще не вступил в законную силу. Адвокаты экс-полицейских намерены обжаловать решение суда в апелляционной инстанции. Сторона защиты потерпевших также планирует подать апелляцию и увеличить срок наказания виновным.