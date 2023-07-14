Подробности жестокой расправы 5-летней девочки в Сарыагашском районе

Шокирующее преступление произошло в Туркестанской области. В селе Жибек Жолы Сарыагашского района жестоко убили и изнасиловали 5-летнюю Еркежан Нурмахан.

Трагедия повергла в шок казахстанцев. Предпологаемым убийцей-педофилом оказался мужчина, живущий по соседству. Тело девочки с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили у него в сарае.

Подозреваемого в зверском убийстве полицейские задержали. Местные жители попытались устроить самосуд над предпологаемым педофилом и сжечь его дом. Правоохранителям удалось вывезти подозреваемого и успокоить разъяренных людей.

Боль от жуткого преступления не утихает в семье пострадавших до сих пор. Семье Ережеповых сегодня соболезнования выражают все жители села Жибек Жолы. В смерть пятилетней Еркежан родные не могут поверить до сих пор. По словам брата погибшей, малышка была убита с особой жестокостью, на ее теле не осталось живого места. Родные ребёнка уверены: подозреваемый в преступлении был не один. По их словам, у него были сообщники.

Ергали Ережепов, брат погибшей:

«Мы увидели мертвое тело Еркежан. Она вся была в синяках, особенно лицо. Помимо этого были ножевые ранения. Видимо те, кто поступил с ней так жестоко, наносили ножевые ранения, чтобы моя сестренка не кричала. Я до сих пор не могу понять, как они могли поступить так с ребенком. Мы хотим, чтобы все причастные понесли суровое наказание и дело расследовали справедливо».

Еркежан Нурмахан пропала 13 июля ближе к обеду. Малышку искали всем селом. По словам родных погибшей, подозрение пало на ранее судимого соседа. Они дважды заходили к нему домой, но полностью обыскать жилище задержанного удалось только на третий раз.

Ержан Ахметов, житель села Жибек Жолы Сарыагашского района:

«Мы искали всем селом девочку практически. Смотрели записи с камер видеонаблюдения и заметили, что девочка не ушла далеко, она находилась примерно в 10 метрах от своего дома. Потом мы зашли в дом подозреваемого и нашли там платье Еркежан. Мы до этого три раза туда заходили, но ничего особо не нашли. В третий раз мы уже начали обыск в его доме. Потом, в какой-то момент я заметил шифр на крыше сарая. Мы с другом залезли на крыши и увидели мертвое тело Еркежан без одежды».

В доме подозреваемого сейчас работает следственно-оперативная группа. 48-летнего подозреваемого уже доставили в СИЗО. Выяснилось, что предпологаемый убийца-педофил отсидел почти 10 лет за убийство, а в начале мая этого года был приговорён к трем годам ограничения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Есенгали Бейсебаев, начальник Сарыагашского районного отдела полиции:

«Ситуация в селе Жибек жолы сейчас стабильная. Подозреваемый в момент задержания был в состоянии опьянения. Его водворили в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Назначены все необходимые экспертизы, проводится досудебное расследование».

Президент поручил генеральной прокуратуре и МВД тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшей трагедии. Касым-Жомарт Токаев считает важным рассмотреть законность вынесенного в текущем году приговора и усилить уголовную ответственность за особо опасные преступления. В Туркестанском областном суде сообщили, что в данном деле, при досудебном расследовании потерпевшая сторона простила подсудимого, который возместил причинённый ущерб и просила не назначать подсудимому строгого наказания.