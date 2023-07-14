Сельчане пытались устроить самосуд над убийцей ребенка

Жесткое убийство маленькой девочки держит в напряжении село Жибек жолы. По словам самих сельчан, в Жибек жолы начались волнения.

Вот такие видеозаписи, снятые прошлой ночью, распространяются в социальных сетях.

Как сообщают местные жители и правозащитница Дина Тансари, девочка перед смертью была изнасилована. Пока ДП Туркестанской области эту информацию не подтвердили.

Как стало известно, жители пытались устроить самосуд и просили страж порядка передать убийцу им. Мужчина жил по соседству, был уже ранее судим, находился на пробационном контроле. Однако полицейские смогли вовремя увезти подозреваемого в изолятор.