Что известно о предполагаемом убийце с поселка Жибек жолы

Село Жибек жолы потрясло жесткое убийство 5-летней девочки. Подозреваемый - живущий по соседству мужчина. Буквально месяц назад ему исполнилось 48 лет. Он был уже ранее судим за убийство на 10 лет лишения свободы.

Село Жибек жолы потрясло жесткое убийство 5-летней девочки. Подозреваемый — живущий по соседству мужчина 1975 года рождения.

Как стало известно, тело девочки с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили в сарае на территории дома по улице Амангельды. Подозреваемому буквально месяц назад исполнилось 48 лет. Он был уже ранее судим за убийство на 10 лет лишения свободы. В этом году также его приговорили на 3 года ограничения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчина находился на пробационном контроле.

О происшествии доложили Главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Президент усомнился в законности ранних приговоров и поручил генпрокуратуре и МВД разобраться в ситуации детально.

«Глава государства считает важным рассмотреть законность вынесенного в текущем году приговора и усилить уголовную ответственность за особо опасные преступления против личности. Выражаем искренние соболезнования родным и близким ребенка», − говорится в сообщении Акорды.