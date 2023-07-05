5-летнюю девочку убили в Туркестанской области

Страшная трагедия произошла в Сарыагашском районе Туркестанской области.

Об этом стало известно со слов правозащитницы и главы общественного фонда «НеМолчи» Дины Тансари. По ее словам, 13 июля в селе Жибек Жолы жестоко убили и изнасиловали девочку 2018 года рождения. Подозреваемый — уже ранее судимый, наркозависимый мужчина 1975 года рождения.

Информацию прокомментировали в Департаменте полиции Туркестанской области. Как стало известно, девочка в тот день в обеденное время вышла из дома и не вернулась. Позже полицейские нашли ее тело на территории дома местного жителя. При осмотре стало ясно, девочку пытали и нанесли несколько ножевых ранений. Подозреваемого сразу задержали и водворили под стражу.

Данный факт зарегистрировали по статье 99 УК РК «Убийство», назначили экспертизу, проводят расследование.

«На место происшествия выезжали руководство отдела полиции, заместитель районного прокурора и следственно-оперативная группа. Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции Туркестанской области», − прокомментировали в областном ДП.