Надругался над мертвым телом: в Шымкенте начался суд по делу о жестоком убийстве

В Шымкенте началось судебное разбирательство по делу молодого человека, обвиняемого в жестоком убийстве несовершеннолетней девушки и надругательстве над её телом.

Также на скамье подсудимых оказался его знакомый, который, по версии следствия, помогал скрыть преступление. Главный обвиняемый частично признал свою вину, его подельник — полностью. Во время судебного следствия прокурор зачитал обвинительный акт и подробно рассказал обстоятельства трагедии.

В специализированном суде Шымкента начали рассматривать дело о жестоком убийстве 17-летней девушки. Один из обвиняемых — Нурсултан Тойлыбай предстал перед судом по статьям «Убийство» и «Надругательство над телом». Его знакомый обвиняется в сокрытии преступления.

Подсудимые отказались от фото- и видеосъёмки. Прокурор просил рассмотреть дело в закрытом режиме, однако семья погибшей настояла на открытом процессе. Суд начался с оглашения обвинительного акта.

Согласно обвинительному акту, Нурсултан Тойлыбай познакомился с 17-летней Береке Ерланкызы через Instagram в марте 2024 года. Между ними завязались отношения, однако вскоре они поссорились. Осенью пара попыталась восстановить отношения, но в январе 2025 года снова начались конфликты.

11 марта девушка позвонила Тойлыбаю и сообщила о намерении разорвать отношения, после чего заблокировала его в социальных сетях. Это вызвало у него вспышку агрессии. Подготовившись заранее, он купил нож, арендовал автомобиль и договорился о встрече, чтобы поставить точку в отношениях.

Аскербек Поршимов, прокурор: «Под различными предлогами обвиняемый уговорил Ерланкызы поехать за город, якобы для обучения вождению. Он завёз её в безлюдное место — на трассу проспекта Кунаева в микрорайоне Сауле Шымкента. Затем вывел потерпевшую из машины, достал заранее подготовленный нож, происхождение которого не установлено и нанёс ей один удар в левую часть груди, после чего ещё дважды ударил в спину».

По словам прокурора, уже после того как он убедился, что девушка мертва, у него возник умысел надругаться над телом.

Аскербек Поршимов, прокурор: «После убийства Тойлыбай полностью раздел Ерланкызы и надев на руку целлофановый пакет, он несколько раз проник пальцем во влагалище погибшей, снимая свои действия на мобильный телефон, доводя преступный умысел до конца».

Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый позвонил своему знакомому Динмухаммеду Сейтбеку и попросил помочь избавиться от тела. Они положили тело в мешок и выбросили его ночью в районе села Текесу.

На суде Тойлыбай признал убийство, но отказался признавать факт надругательства над телом. Его соучастник Сейітбек свою вину полностью признал. Судебное разбирательство продолжается.