«Просим не паниковать»: пожарные учения пройдут в Шымкенте

ДЧС города Шымкента уведомляет шымкентцев о пожарных учениях, которые пройдут сегодня 3 июля в зоне пожарно-контрольной вышки участка Кайнар-булак КГУ «Жасыл белдеу».

Вышка подведомственна управлению природных ресурсов и регулирования природопользования города Шымкент.

В этой связи, спасатели просят шымкентцев не паниковать и сохранять спокойствие.

Учения проводятся в целях повышения профессиональных навыков пожарных. Также обучения сотрудников объекта правильным действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации.