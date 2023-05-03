Утечка аммиака произошла на предприятии «ПетроКазахстан ойл продактс»

Такова легенда тактической сейсмотренировки, которая прошла на предприятии.

В рамках общегородского сейсмического учения на объекте ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» отрабатывались действия руководящего состава рабочих и служащих организации при землетрясении.

В ходе учения также была проверена готовность всех служб в случае пожара на нефтеперерабатывающем заводе.

По сценарию учений в результате 7-балльного землетрясения на предприятии произошла утечка аммиака. Для локализации облака СДЯВ службой ПЧ применяется тонко-распыленная вода.

Ерлан Базаркулов, и.о. гл. технического руководителя- директора департамента охраны труда, безопасности и экологии:

«ТОО» ПетроКазахстан Ойл Продактс» является стратегическим объектом. В связи с чем на нашем предприятии все аравийные-спасательные службы задействованы на постоянной основе. 00.20 Боевая готовность является приоритетом. В данных учениях были задействованы газоспасательные службы и аварийно-спасательные службы».

Второй этап сейсмотренировки. Услышав звуковые сигналы, все работники, находящиеся в здании, в экстренном порядке покидают строение и следуют в безопасное место. Эвакуация работников проводится организованно. В ходе переклички старшие групп обнаруживают отсутствие одного работника,. Дежурное отделение ГСО приступает к поиску.

Жанибек Каримбаев, заместитель начальника департамента по ЧС г. Шымкента:

«Вторым этапом сегодняшней тренировки была проведена эвакуация сотрудников завода, которые находятся в смене в случае разрушения землетрясения. В рамках учения оценены действия руководства , а также с планом взаимодействия местных формирований завода. По итогам нашей сегодняшней тренировки объектов дается оценка-она готова к выполнению поставленной задачи».

На территории ТОО «ПетроКазахстан Ойл продактс» также было проведено пожарно-такическое учение с целью проверки готовности подразделений негосударственной противопожарной службы, аварийно спасательных и добровольных противопожарных формирований завода к ликвидации возможных пожаров и организации с государственной противопожарной службой г.Шымкента.