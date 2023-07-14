Скутеристы украли мотороллер, привязав его к своему

Уличные видеокамеры помогли раскрыть угон в Шымкенте. Внимание инспекторов ЦОУ привлек интересный факт, произошедший в ночное время по улице Жангельдина.

Два скутера, на одном из которых кроме водителя был еще и пассажир, заехали во двор многоквартирного дома. Спустя несколько минут байкеры выехали оттуда, захватив на прицепе третий мотороллер, за руль которого сел тот же пассажир. Заподозрив неладное, полицейские через дорожные камеры проследили маршрут движения скутеров до пункта назначения.

«Транспорт мужчины загнали во двор частного дома. Для проверки мототранспорта на предмет угона дежурные центра оперативного управления направили на место оперативников. Факт хищения подтвердился. Угонщиков задержали по месту жительства. Ими оказались трое 19 и 17 лет. Выяснилось, что чужой скутер они приметили давно. В настоящее время проводится досудебное расследование», — рассказали в полиции.