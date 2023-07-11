Тело сорвавшегося с горы альпиниста нашли спасатели (видео)

ДЧС Туркестанской области на высоте около 3800 м над уровнем моря нашли тело пропавшего 56-летнего мужчины.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК. Тело спускают в пешем порядке. Спуск осложняется толщиной снега и рельефом местности.

Напомним, трагедия произошла 3 июля в Толебийском районе Туркестанской области.

Мужчина вместе с женой и другом решили покорить пик Сайрам, а на обратном пути, на опасном участке, мужчина поскользнулся и сорвался вниз. От полученных травм он скончался на месте. Поиски не велись в первые сутки из-за погодных условий.