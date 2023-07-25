В Шымкенте провели бесплатные обследования по выявлению саркомы

33-летний житель Ленгера о бесплатном обследовании в онкологическом центре Туркестанской области узнал из социальных сетей.

По словам мужчины от рака никто не застрахован, а своевременная диагностика позволит избежать серьезных осложнений.

«Я узнал из социальных сетей, что в онкологическом центре проводят день открытых дверей и решил проверить свое здоровье. Спасибо врачам — очень грамотные. Сделал УЗИ и получил консультацию у врача», — говорит житель Туркестанской области.

Рак мягких тканей, известный как саркома — представляет собой группу редких злокачественных опухолей, которые образуются в различных типах мягких тканях организма. Этот тип рака чаще диагностируется у детей и людей средних лет.

Рахим Абдурасулов, заведующий онкологическим центром Туркестанской области:

«В основном саркома — очень редкий вид рака. У взрослого населения 1%, но в возрасте до 18 лет очень часто встречаются, и составляют 6% всех онкопатологий в детском возрасте. Саркома отличается тем, что она в отличии от других видов рака, протекает очень агрессивно, часто метастазируют, даёт повторные рецидивы, плохо чувствительны к лекарствам».

По словам специалистов, у некоторых людей риск развития саркомы повышен из-за наследственных факторов. Однако в большинстве случаев точные причины появления редкого, но очень опасного вида рака, остаются неизвестными.

Рахим Абдурасулов, заведующий онкологическим центром Туркестанской области:

«Дети с 13 лет начинают активно расти и в это время нарушается механизм роста и ткань превращается в опухолевые. Причиной бывают травмы, гнойные процессы в мышцах или в костях иногда причина в радиации».

Для диагностики рака мягких тканей применяют различные, доступные во всех клиниках исследования.Такие как: УЗИ, биопсия, КТ, МРТ и лабораторные исследования.

Рахим Абдурасулов, заведующий онкологическим центром Туркестанской области:

«При появлении болей в костях, мышцах или при возникновении опухолевого образования, не нужно заниматься самолечением. Диагностические обследования помогают вовремя выявить этот вид рака».

Лечение рака мягких тканей зависит от стадии опухоли, местоположения, размеров и общего состояния пациента. На сегодняшней для борьбы с саркомой применяют хирургическое удаление, а также химио, лучевую, иногда таргетную терапию. При своевременном лечении, напоминают онкологи, прогноз может быть благоприятным.