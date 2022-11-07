В развитие Туркестана вложат еще триллион тенге частных инвестиций. Согласно Комплексному плану развития, определены перспективные зоны застройки города. Реализовать его планируют до 2025 года, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Застывший в веках мавзолей Ходжи Ахмета Ясави, как и прежде, лицо Туркестана. Но на других улицах очевидное оживление – город переживает второй этап развития. До 2025 года в едином архитектурном ансамбле появятся десятки новых, интересных объектов.

Развитие областного центра осуществляется на четырех территориях. Первая – зона аэропорта. Там будет реализовано 12 проектов: построят гостиницу, сад, теплицу, откормочный комплекс, молочно-товарную ферму. Дальше начнет застраиваться административно-деловой центр. И тоже впечатляющее количество объектов – 57. Среди них – ледовый дворец, конно-спортивный комплекс.

«Согласно поручению Главы государства, с 2023 года в рамках программы «Комфортная школа» мы будем также строить учебные заведения – 9 больших школ», — говорит Нурбол Турашбеков, аким г. Туркестана.

Сквозь сердце города проходит проспект Бекзата Саттарханова. Это еще одна территория, где будут перемены. Посыл прост и понятен – у города богатейшая история, трудолюбивые люди – должен соответствовать этому и внешний вид.

«Сделали 30 парков, 29 зеленых площадок, 248 объектов. В прошлом году площадь газона составила 300 гектаров, в этом году – 524. Достигает европейского уровня по количеству парков. Осенью мы посадим 130 тысяч деревьев и весной еще 200 тысяч. Планируется увеличить количество газонов и повысить качество обслуживающих их учреждений», — говорит Коркемжан Эшметов, директор КГУ «Жасыл Туркестан».

Запланировано также восстановление исторических объектов городища Культобе, благоустройство территории музея-заповедника «Азрет Султан». За 9 месяцев этого года Туркестан посетили 1 миллион 300 тысяч паломников и туристов.

«Большая часть из них развивает внутренний туризм. Мы будем активизировать работу в этом направлении. Кроме того, рядом с аэропортом находятся гребные каналы Шага и Ескек. Мы также будем использовать их. Всё это положительно сказывается на спорте и туризме», — говорит Нурбол Турашбеков, аким г. Туркестана.

Во время последнего визита в Туркестан Глава государства поручил и дальше развивать город, особенно улучшать социально-экономическую сферу. Ведь 37% городских улиц находится в удовлетворительном состоянии. Остро стоит вопрос обновления общественного транспорта.