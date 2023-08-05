5 из 11 утонувших на реке Сырдария- дети

Сейчас найдены тела восьмерых утонувших. Поиски троих продолжаются, передает OTYRAR.

Отдых на берегу реки Сырдарьи в Отырарском районе обернулся трагедией для членов четырех семей из одной династии.

Вчера вечером, около 18:00, поступило сообщение от жителей о том, что утонули люди. Из 20 человек, пришедших купаться, 11 утонули. Это пятеро детей и шестеро взрослых.

При областном департаменте по чрезвычайным ситуациям создан оперативный штаб, на место происшествия направлены работники акимата Отрарского района, районного отдела по ЧС, лесного хозяйства, волонтеры, которые сразу же приступили к розыскным мероприятиям, говорят в пресс службе акимата Туркестанской области.

Всего в розыскных мероприятиях задействованы 144 бригады, 16 единиц техники и шесть плавательных средств.

Вопрос находится на непосредственном контроле главы области Дархана Амангельдиевича.

Первый заместитель акима области Зулыпхар Жолдасов и заместитель акима области Бейсен Тажибаев посетили место трагедии и провели инструктаж. Они также побывали в домах погибших и выразили соболезнования родным. Им окажут соответствующую помощь.

Спасатели и волонтеры на протяжении всего лета проводили всестороннюю разъяснительную работу среди жителей о том, что нельзя купаться в запрещенных для этого местах, в том числе там, где произошла трагедия. Как выяснилось, погибшие граждане получили такой разъяснительный инструктаж.

Трагедии на воде происходят тогда, когда люди игнорируют правила поведения на водоемах и меры предосторожности и купаются в несанкционированных местах.

Выражаем соболезнования родным и близким погибших.

Призываем вас защитить себя и своих родных от подобных трагедий и объяснить им, что нельзя купаться в запрещенных для этого местах.