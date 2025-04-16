Аким поплатился местом после трагедии в Каратауском районе Шымкента

В Шымкенте уволен аким Каратауского района после трагедии, произошедшей 12 апреля — тогда в микрорайоне Туран в неогороженной яме с водой утонул первоклассник. Об этом сообщил официальный представитель акимата города Сарсен Куранбек на брифинге.

По его словам, аким Шымкента Габит Сыздыкбеков принял принципиальное решение: «Аким района освобожден от занимаемой должности, руководителю управления энергетики объявлен строгий выговор, а заместителю акима города, курирующему эту сферу, — выговор», — уточнил он.

Также Куранбек подчеркнул, что ответственность понесут и подрядные организации. В отношении руководства ТОО “Ак жол” и ТОО “Azia RC” проводится следствие, по итогам которого материалы будут переданы в суд.

«Мы не снимаем с себя ответственности. Каждый обязан добросовестно исполнять свои обязанности», — отметил официальный представитель акимата.

По его словам, злополучная яма с водой — проблема, тянущаяся с 2019 года. Ошибки были допущены еще на этапе проектирования, а затем — при реализации проекта. Сейчас, по информации акимата, выявленные недостатки устраняются: на месте ведутся работы по ликвидации опасных объектов и приведению территории в порядок.