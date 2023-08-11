А у ваших Бобика и Мурзика уже есть чип?

Через месяц, а если точнее, то с 1 сентября, наши домашние животные – коты и собаки – должны будут иметь собственные чипы.

«С чего это вдруг? – спрашивает читатель Виктор. – Я думал, это касается только бездомных собак и кошек. Разъясните, пожалуйста».

Разъясняем.

Предыстория вопроса такова: полтора года назад, 30 декабря 2021 года, Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК

«Об ответственном обращении с животными». Одновременно с ним Глава государства подписал Законы «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам ответственного обращения с животными» и

«О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам ответственного обращения с животными».

Так вот, в соответствии с этими законами вводится обязательный учет домашних животных с использованием изделий учета за счет владельцев с 1 сентября 2023 года.

При этом учет домашних животных, принадлежащих социально уязвимым слоям населения, предлагается осуществлять за счет бюджетных средств. Вакцинация и стерилизация бродячих домашних животных проводятся за счет средств госбюджета.

Чтобы понять вопрос про «чипирование», надо прочесть статью 11 Закона «Об ответственном обращении с животными». Она так и называется – «Учет домашних животных». «Домашние животные, включенные в перечень домашних животных, подлежащих учету, принадлежащие физическим и юридическим лицам на праве собственности и иных вещных правах, в том числе находящиеся в приютах для животных, пунктах временного содержания животных, реабилитационных центрах для животных, зоологических питомниках, подлежат обязательному учету, в случае смены владельца животного обязательному переучету в базе данных, предусмотренной правилами учета домашних животных».

Что значит «обязательный учет»? И кем он будет осуществляться?

Как выяснилось, учет домашних животных осуществляется государственными ветеринарными организациями, созданными местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, физическими или негосударственными юридическими лицами, осуществляющими лечебно-профилактическую предпринимательскую деятельность в области ветеринарии.

Обращаю ваше внимание на тот факт, что учет животных для их владельцев перестает быть добровольным: согласно статье 11 Закона РК он станет обязательным.

Допускаю, что кому-то не захочется чипировать своих домашних животных. Это их право. Но и у государства есть право защищать свои интересы.

Еще одна попутная новость. В первый день осени – 1 сентября – вступает в силу статья 407-2 Кодекса об административных правонарушениях РК, которая предусматривает ответственность в виде штрафов за нарушение требований, установленных законодательством в области ответственного обращения с животными. Эти требования регулируют отлов, временное содержание и умерщвление животных, учет домашних питомцев, содержание животных в питомниках, приютах, гостиницах для животных, пунктах временного содержания, реабилитационных центрах, передвижных зверинцах, контактных зоопарках, а также перевозку животных.

Согласно Административному кодексу предусмотрены штрафы за отказ от чипирования животного. В 2023 году их размер таков:

* физические лица – 10 МРП, или 34 500 тенге;

* должностные лица – 20 МРП, или 69 000 тенге;

* юридические лица – 30 МРП, или 103 500 тенге.

Повторное нарушение в течение года увеличит наказание для всех категорий лиц на 10 МРП.

Зачем вообще чипировать животных? А затем, чтобы мы с вами стали ответственнее, милосерднее относиться к ним.

Представьте ситуацию: вы вывели на прогулку своего пса. А он вдруг сорвался с поводка и убежал, а потом заблудился и не вернулся к вам. Собака побродила по чужим дворам-подворотням и тут ее заметили сотрудники ветслужб. По чипу они быстро выяснят, как зовут животное, узнают, привитое ли оно, в считанные минуты смогут найти его хозяйку (хозяина).

Другая ситуация: допустим, ваши животные постоянно находятся дома, им вроде бы чип и не нужен. Возможно, но в таком случае у вас начнутся проблемы даже с элементарного визита к ветврачу. Врач должен будет уведомить ветеринарную инспекцию о нечипированном животном.

Самый насущный вопрос: куда, в какую ветеринарную клинику надо обращаться? Лучше всего в ту, которую порекомендуют ваши друзья. Важно, чтобы у ветклиники был документ на право проводить чипирование, выданный в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Это могут быть ветеринарные клиники или государственные ветеринарные станции. В ветеринарной клинике вашему животному согласно законодательству РК сразу же присвоят индивидуальный номер.

На сайте vechastana.kz был размещен подробнейший материал «Зачем чипировать животных: поправки к закону». Приведу оттуда разъяснение представителя республиканского экологического совета партии Amanat и республиканской ассоциации Inucubo Сергея Снегирева. К слову, он сразу же предупредил, что не нужно самостоятельно приобретать чипы в аптеках, а надо обращаться в ветклинику.

«Сам чип содержит индивидуальный номер животного, состоящий из 15 чисел. Номера содержат код страны по ISO, код вида животного и порядковый номер. Первые три символа – код Республики Казахстан. Согласно коду ISO, Международной организации по стандартизации, Казахстан обозначается тремя цифрами – 398; с четвертого по пятый символ – числовой код, обозначающий вид животного (собака/кошка и т.д.); с шестого по пятнадцатый символ – уникальный порядковый номер. Сама система показывает данные животного: кличку, породу, номер его паспорта, идентификационный номер, информацию о вакцинации и стерилизации. Фамилии и контакты владельцев доступны только посетителям с правом доступа (ветврачи, работники приютов и т.д.). Если животное было чипировано ранее, то владельцы могут обратиться в ветеринарную клинику, где система автоматически присвоит ему индивидуальный номер. Второй чип не требуется, старый не нужно вынимать», – пояснил Снегирев.

В общем, до 1 сентября времени осталось немного, но все же оно есть. Можно успеть прочипировать своих маленьких пушистых мяукающих и лающих членов семьи.

Фарида Шарафутдинова