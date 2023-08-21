Массовое чипирование кошек и собак началось в Казахстане

Ещё несколько дней назад домом для этой собаки служило… поле у трассы. Но, четвероногого подобрали специалисты, занимающиеся отловом бездомных животных. Его временно назвали Персиком и начали ему искать новых хозяев. Ветспециалисты его кастрировали, а чуть позже чипировали.

Ерлан Аденов, главный специалист отдела управления сельского хозяйства и ветеринарии г. Шымкента:

«Персика мы заметили в Абайском районе и привезли в отлов. Мы его также чипировали и зарегистрировали в регистрационной базе. Чип безвреден, специально испытан, размещается на шее, спине и затылке. Кастрация сделана. Кобель уже около недели находится на попечении. Если животные не проявляют признаков агрессии, их выпускают обратно в среду обитания. Прививку от бешенства собаке делали отдельно».

До первого сентября этого года зарегистрировать собак и кошек с помощью чипа должны будут все хозяева в Казахстане. Ведь теперь это обязательное требование к содержанию питомцев. Специалисты уверяют, что после того, как закон вступит в силу, в Казахстане будет прекращена практика безвозвратного отлова бродячих животных. Их численность будут регулировать только стерилизацией за счет средств госбюджета.

Аян Байжанов, руководитель отдела управления сельского хозяйства и ветеринарии г. Шымкента:

«На сегодняшний день, в соответствии с законом РК об ответственном обращении с животными, на территории города на постоянной основе проводятся работы. В частности, ведется мониторинг мест скопления животных и охота на брошенных и бродячих животных по заявкам граждан. У всех чипированных животных будут сережки на ухе. Есть специальная база «танба» называется, всех чипированных животных будем регистрировать в этой базе».

Процедура для владельцев четвероногих будет платной — от 5 тысяч тенге, оплачивать хозяева должны соответственно сами. Для социально уязвимых категорий граждан услугу будут оказывать бесплатно. Только вот не все общественники считают нововведение оптимальным. По словам адвоката Евгения Яворского, если для владельца одного питомца стоимость не ударит по карману, то у хозяина нескольких животных могу возникать проблемы по оплате процедуры.

Евгений Яворский, адвокат, общественник:

«Нельзя вводить в действие закон о чипировании животных с сентября этого года. Он технически не подготовлен. Огромное количество брошенных животных будет, которые будут бегать по улице. Сама техническая база не готова, чтобы сделать это. Имеются ли такие специалисты, соответствуют ли эти чипы — это вызывает очень много вопросов. Обязательно надо проверить этот закон на предмет коррупционной составляющей. Потому что, мы же понимаем, что те органы, которые будут уполномочены привлекать к ответственности, я допускаю, что будет огромная коррупция».

В случае отсутствия регистрации питомца будет наложен штраф в размере 10 МРП — это около 35 тысяч тенге. Специалисты также уверяют, что новые требования — это большой шаг к сокращению численности бездомных собак и кошек. Но сработает ли это на практике, покажет только время.