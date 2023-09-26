Бродячие собаки раскапывают могилы людей в Шымкенте

На мусульманском кладбище орудуют вандалы, бьют тревогу смотрители погоста в микрорайоне Ынтымак.

Оказалось, что делают это не люди, а собаки, уверены очевидцы. По их словам, бродячие псы не только зарывают могилы, но и питаются останками умерших.

Шухыратбек Исраилов, смотритель кладбища:

«Каждый день бродячие собаки роют могилы. Пострадало уже около 20 могил. Мы сколько раз самостоятельно все это закапывали обратно, но от этого нет никакого толка. Мне кажется, что собаки скоро начнут вытаскивать тела людей. Может они их даже едят, я точно сам не знаю. Мы пишем заявление ответственным лицам, но ничего не меняется. Потому что, пока они приедут, собаки разбегаются».

Возмущены нашествием бродячих собак и местные жители. По их словам, днем четвероногие уходят в поисках еды на мусорные свалки микрорайона Ынтымак и Турлан. Помимо этого бездомные собаки нападают на студентов, и детей.

Ырысбай Асанулы, житель микрорайона Ынтымак г. Шымкента:

«Бродячих собак много в нашем микрорайоне. По пути в школу наши дети боятся собак. Вчера например по улице Куртаева ребенка загрызли. Школьникам сложно в такой ситуации, особенно тем детям, которые идут в школу пешком. Власти обещали кастрировать и чипировать собак, но по итогу ничего не сделали. Кто все это контролирует? Внутри кладбища также творится ужас. У нас в микрорайоне разгуливают такие псы, которые когда кусают людей, аж до костей грызут их. Расстреливать собак сейчас нельзя по закону, но при этом и отлова собак нет».

По данным горздрава, в этом году количество пострадавших от нападения бродячих животных выросло до почти тысячи семисот случаев.

Количество пострадавших от нападения бродячих животных:

В 2022 году — 1588 пострадавших;

В 2023 году — 1654 пострадавших.

В управлении сельского хозяйства признаются, что работа по отлову и кастрации бездомных животных ведется. Однако, в этом году она началась поздно, из-за конкурса госзакупок. Долго не могли определить победителя. Дать точный ответ, как именно будут решать вопрос с бездомными собаками возле кладбища, чиновники не смогли.

Ерлан Аденов, руководитель отдела ветеринарии управления сельского хозяйства и ветеринарии г. Шымкента:

«После проведения конкурса госзакупок мы в августе заключили договор с частной компанией на проведение работ по кастрации и стерилизации бродячих собак и кошек. В связи с поздним сроком заключения договора, пока провели кастрацию и стерилизацию 30 бездомных животных. Что касается их отлова, то эта работа выполнена на 80% и продолжается по сей день».

К слову, в этом году на отлов, кастрацию, стерилизацию и уход за бродячими животными в Шымкенте выделили больше 250 миллионов тенге.