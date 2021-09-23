В Сарыагаше оштрафовали водителя, который вез скот без ветеринарных документов

Для профилактики скотокрадства Сарыагашским РОП на территории района проводятся рейды, в которых задействованы сотрудники местной полицейской службы и участковые инспектора.

Стражи порядка осматривают хозподворья и частные дома на предмет таврирования и биркования домашнего скота, а также проверяют наличие у водителей соответствующих документов на перевозку скотины.

В результате, возле поселка Куркелес стражи порядка остановили автомашину «Газель», водитель которой перевозил 15 голов мелкого рогатого скота без ветеринарных документов.

В отношении нарушителя собрали материалы по статье 406 КоАП РК «Нарушение законодательства Республики Казахстан в области ветеринарии» и направили в районную ветеринарную инспекцию для привлечения к административной ответственности.

Как отметили полицейские Сарыагашского района во избежание краж домашнего скота стражи порядка призывают сельчан не оставлять скотину без присмотра, своевременно ее таврировать и бирковать, также иметь соответствующие ветеринарные документы на перевозку домашнего скота.