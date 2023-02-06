В Шымкенте начнётся чипирование и стерилизация бездомных животных

В управлении сельского хозяйства пояснили, что в третьем мегаполисе начинается кампания по вакцинации, стерилизации и чипированию бродячих животных.

В Шымкенте выявлено больше двадцати тысяч бездомных животных, регистрации животных до сегодняшнего дня не было.

«На сегодняшний день рассчитано из 140 млн тенге, 84 млн тенге уйдёт на стерилизацию. Отмечу сразу, что деньги будут выделятся по мере потребности. Если будет такое, что животных стерилизовали а деньги остались, все оставшиеся средства будут возвращены»,— сказал Абунасыр Джанбатыров, руководитель управления сельского хозяйства и ветеринарии г. Шымкента.

В ведомстве отметили, что животных будут также чипировать. Чип установят в ухо. Вся информация о бездомных животных будет храниться в специальной системе.

При этом, руководитель управления отметил, что с сентября 2023 года начнётся кампания по чипированию и домашних животных. Кто откажется, может получить наказание в виде штрафа от 5 до 9 МРП.

Как сообщили в ведомстве, за 2022 год зарегистрировано два случая заражения бешенством животных, однако заражённых людей нет.