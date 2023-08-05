Без воды и дорог живут жители села в Туркестанской области

Жители села Абай много лет испытывают постоянные перебои с подачей питьевой воды. Летом её и вовсе дают раз в неделю.

Чтобы сходить за водой, людям приходится преодолевать расстояние в несколько км или пить из опасного грязного источника.

Зарина Жунисова, жительница села Абай:

«Мы наливаем эту воду в бутылки. Дети вынуждены её пить. У моего ребенка после употребления этой воды болит живот, началсь диарея. Мои дети слишком маленькие, чтобы ходить в центр и набирать там чистую воду. Я не могу этого вынести».

Насыр Куттыкожаев, житель села Абай:

«Водпровод находится под землей, на глубине 20 метров, он давно прогнил. В принципе, такой водой нельзя даже скотину поить. Мы все болеем. То соль откладывается, то камни».

Отсутствие питьевой воды здесь не единственная проблема. Сельчане жалуются на разбитые дороги. Люди просят местных чиновников не закрывать глаза на проблему, но их будто не слышат.

Айнур Калдыбаева, жительница села Абай:

«Только засыпали гравием, а асфальта нет. Прошло уже четыре года. В акимате попросили обратиться с проблемой к подрядчику. Те — так и не решили нашу проблему».

Чиновники никакой проблемы с водой не видят. Говорят: её качество проверили эксперты. Вода не только безопасная, но и минерализованная.

Алтынбек Серикбай, заместитель акима Ералиевского сельского округа:

«Вода в поселке Абай течет круглосуточно. Вода течет из колонки каждого дома, она подходит для питьевой воды. Если бы вода была не предназначена для питья, её бы закрыли. Теперь подается сладкая вода с добавлением омеги».

О жутких дорогах чиновники слышали. Обещают отремонтировать их к зиме.

Начать работы раньше не могли из-за нехватки средств. Теперь деньги есть.

Берик Мамбетов, руководитель управления ЖКХ Жетысайского района:

«В рамках программы «Ауыл Бесігі», в поселке Абай, будет отремонтировано 13 улиц. В настоящее время мы отремонтировали 10. Остальные улицы будем приводить в порядок поэтапно. До конца этого года на всех улицах поселка Абай будет асфальт».

Сельчанам остается набраться терпения и ждать обещанного.