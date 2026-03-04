Жители Ленгера по-прежнему пьют грязную воду

Горожане сетуют, что использовать такую воду в хозяйственно-бытовых целях – небезопасно. Они жалуются, что у многих появились проблемы с пищеварением и почками. Эти проблемы они подняли на встрече в представителями исполнительной власти.

«Анализы такие, что непросто ее пить невозможно, там множество микробов, там такие микробы, которые говорит ну они опасны для жизни даже не то, что для здоровья, ну у нас же дети у всех»,-поясняет жительница Ленгера Марина Черевко

Аким Толебийского района Еркегали Алимкулов, сообщил, что он в курсе, проблем, делается все необходимое для стабилизации обстановки.

«У нас были две поломки, на магистральной сети водоснабжения, мы ее нашли, устранили, и в это же время параллельно у нас поломалось насосная станция на скважине Достык, она довольно не дешевая, от 4 до 6 миллионов стоит цена этой насосной станции, мы его заменили и качество воды ухудшилось. Поэтому я только, что при встрече с жителями извинился от своего имени, от имени нашего акимата»,— Еркегали Алимкулов, аким Толебийского района Туркестанской области.

Представители местного водоканала сообщили, что ранее вода в дома жителей Ленгера поступала напрямую из источника Коктерек, без предварительной очистки.

Однако в конце 2025 года на Александровских родниках были пробурены три скважины, которые должны решить проблему с водоснабжением.

«С этого года мы начали основные работы на участке, где откапывали и обустраивали скважины. Водозабор полностью сделали, и сейчас вода подаётся именно из скважины. Ранее по этой линии вода на протяжении многих лет шла без фильтрации и какой-либо очистки. Поэтому сейчас, когда происходят отключения — например, при замене насоса или порыве труб — мы временно перекрываем подачу воды и полностью закрываем резервуар, чтобы устранить утечку. После завершения работ и запуска системы в первую очередь из труб идёт грязная вода -это неизбежно», поясняет замдиректор водоканала Ербол Тантысбаев.

Всего с учетом работ, бурения и трубопроводов на новые скважины из госбюджета было выделено 197 миллионов тенге.

Участок откуда поступает вода в Ленгер,в прошлом был заброшен и находился в упадническом состоянии, теперь важный стратегический объект под видеонаблюдением и охраной.

Водозаборная станция которую запустили всего два месяца назад, полностью автоматизирована. Каждая поломка и работа насосов отображается на экранах

«Вот смотрите как насосы у нас качают воду, вот сколько баров сейчас, т.е больше такой проблемы у жителей не будет с грязной водой? Не будет , не будет! Вот у нас ампераж»,— говорит специалист.

Жители Ленгера надеются, что обещания будут выполнены и в их домах появится качественная и безопасная питьевая вода.