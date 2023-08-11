Детали нашумевшего «цветочного» скандала в Шымкенте

Итак, начинаем разбираться кто и у кого воровал цветы.

Вся страна практически гремела о том, что творили несколько мужчин в одном из цветочных магазинов. Сначала один забрал пышный букет, выйдя на улицу ударил продавца, а другой случай, который произошел позже, там мужчина тоже угрожал и забрал букет и якобы, справил нужду возле цветочника.

По порядку.

В начале мая произошел случай, мужчина пришел в цветочный салон и пытался забрать букет без оплаты. Он угрожал и оскорблял продавца. В отношении его в полиции пояснили, мол, он точно работал в полиции, но, по собственному желанию, оставил свой пост еще до совершения правонарушения.

«Он раньше работал сотрудником ДП г. Шымкента. Он был участковым по Каратаускому району еще до совершения преступления», — говорит Ермахан Абдраманов, первый заместитель начальника ДП г. Шымкента.

Мужчину называли сыном прокурора, потом появилась версия, что он сын не городского, а областного. После чего даже в Генеральной прокуратуре пояснили, что герой нашумевшей истории никакого отношения к надзорному органу и его сотрудникам точно не имеет.

Еще одна история, которая произошла в этом же цветочном магазине. В магазин пришли несколько человек, один из которых выбрал букет и хотел уйти не заплатив за него. Флорист несколько раз его предупредил и пытался остановить, однако мужчина ударил продавца, после чего второй упал. В полиции пояснили так:

«Касательно того, что произошло 8 августа. Выявлен мужчина, 1990 года рождения. Его задержали по 434 статье кодекса РК Об административных правонарушениях. С ним были двое мужчин, они также доставлены в полицию. Среди них ни полицейских, ни прокурорских детей, ни работников госслужбы — нет», — пояснил Ермахан Абдраманов, первый заместитель начальника ДП г. Шымкента.

А теперь, касательно того, кто все-таки просил прощения на видео и где остальные?

На этот вопрос, Ермахан Абдраманов тоже дал пояснение: «Это касательно того, что произошло 8 августа. Там было три человека. В отношении одного заведено дело об административном нарушении. Двое других мужчин доставлены в полицию, где их допросили».

В полиции призывают проверять информацию и доверять только официальным источникам.