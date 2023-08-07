Домашний арест и о связи коррупционных дел Коканбаева и Исахова прокомментировали в Антикоре

Главный транспортник Шымкента и заместитель акима были задержаны с промежутком в месяц, что породило много вопросов. Сегодня во время брифинга в Антикоре заявили, связи между делами чиновников нет.

Как сообщили в ведомстве, задержанный еще в июне руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мухтар Коканбаев уже вышел из под стражи и находится сейчас под домашним арестом. Его подозревают в получении взятки в размере 13 млн тенге от предпринимателя якобы за беспрепятственную оплату бюджетных средств при субсидировании пассажирских перевозок по социально значимым городским маршрутам. Расследование продолжается. Дело находится на особом контроле органов прокуратуры.

«По этому направлению я сейчас расскрывать не могу. Насколько мне известно, материалы дела сейчас в прокуратуре исследуют«, — сказал Жандос Жумабаев, первый заместитель руководителя антикоррупционной службы г. Шымкента.

Журналист: -Где сейчас находится Коканбаев, под домашним арестом или в СИЗО?

-Насколько мне известно, он под домашним арестом. Это решение было прокуратуры. Домашний арест предполагает свое место жительство. То есть определенные ограничения ему расписываются, что ему можно, что нельзя. Допустим контакт какой-то или ограничение», — ответил Жандос Жумабаев.

В Антикоре также сообщили, дела Мухтара Коканбаева и замакима Максута Исахова между собой не связаны. Расследованием последнего занимается КНБ, сотрудники которого и сообщили о задержании заместителя акима. Есть информация, что речь идет о сумме в 200 тысяч долларов, которые Исахов якобы пытался дать в качестве взятки. Но кому, за что и так ли это вообще, в КНБ пока не сообщают. Где именно ждет завершения расследования Максут Исахов, тоже неизвестно.

Жандос Жумабаев, первый заместитель руководителя антикоррупционной службы г. Шымкента:

«По Исахову к нам вообще отношения не имеет. Это работа комитета национальной безопасности. Они и задержали. Информация об этом деле имеется на сайте КНБ. В соответсвии со статьей 201 больше ничего не разглашается».