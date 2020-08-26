В Келесском районе работают четыре хозяйства, занимающихся рыбным промыслом.

Все они используют новейшие технологии. Одно из них-сельскохозяйственный производственный кооператив «Жаксылык жасау», расположенный в Кошкаратинском сельском округе.

Глава предприятия основал кооператив в 2018 году и запустил проект стоимостью 250 млн тенге. Половина этих средств, то есть 125 млн тенге были выделены за счет в качестве субсидий. Благодаря государственной поддержке деятельность кооператива успешно развивается и приносит хорошую прибыль. Нет никаких проблем по водоснабжению. На территорию населенного пункта «Ушкын» на площади 250 гектаров вода поступает из канала Ащы.

В хозяйстве на постоянной основе работают 15 местных жителей. Однако в связи с карантинными ограничениями на сегодняшний день пока занято 6 человек. Они в совершенстве владеют технологией оплодотворения рыбы, получения семени и икры. Глава кооператива в дальнейшем планирует увеличить численность работников и увеличить хозяйственные мощности.

В рыбоводном поле содержится около 15 тысяч рыб. Нынешний показатель значительно ниже, чем было по плану. Здесь все еще не закончены строительные работы.

После их полного завершения хозяйство станет объектом, производящим импортные и экспортные товары на уровне государства и будет способствовать развитию внутренней экономики.