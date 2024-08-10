Закрываем банки просто

Сезон зимних заготовок открыт. И пусть новичков не пугает процесс консервирования. Несколько советов опытных хозяек сделают его простым, быстрым и даже увлекательным.

Не забываем о гигиене

Нужно обязательно хорошо мыть, стерилизовать и сушить (во влажной среде бактерии тоже очень любят размножаться) банки и крышки для заготовок.

Осадок и забродившие консервы могут быть итогом плохо промытых овощей. Мыть все овощи для консервации нужно очень тщательно. Хорошо также ошпаривать все кипятком прямо перед закладкой в банки. Не забывайте про зелень, ее тоже надо мыть!

Часто хозяйки рассчитывают на кипящий маринад, но он далеко не все дезинфицирует. Чтобы убить все бактерии, нужно хорошо прокипятить консервы в течение 10-15 минут.

«Соседей» по банке подбирайте по размеру

Рассортируйте овощи или фрукты по размеру и степени зрелости. Так вам будет гораздо удобнее размещать их в банках, чтобы не оставалось больших пустот. Это важно, если предстоит процесс стерилизации заполненных банок, чтобы все овощи прогрелись равномерно.

Много пряностей не всегда хорошо

У каждой хозяйки, конечно же, есть свой рецепт заготовки овощей на зиму, возможно, не один. Различаются они в основном количеством различных трав и пряностей. Однако здесь важно не переборщить: считается, что их количество не должно превышать 5%. Таким образом, риск, что заготовки испортятся, будет минимальным.

Отклоняться от рецепта опасно

Не поддавайтесь соблазну уменьшить количество консервантов. Уксус, соль и сахар – это вещества, благодаря которым овощи сохраняются в безопасности и не теряют своего вкуса. Если положить мало соли и уксуса, то консервы просто испортятся, начнут бродить, овощи внутри протухнут. Экспериментировать можно с некоторыми специями – количеством душистого перца, например, или гвоздики.

Кроме того, обращайте внимание на сами консерванты, используйте те, что указаны в рецепте. Добавишь мелкую соль – огурцы станут мягкими, а рассол – мутным, добавишь 3-процентный уксус вместо 9-процентного – заготовка испортится, так как консерванта оказалось мало.

Когда добавлять уксус?

Если влить уксус в маринад рано – он начнет быстро испаряться. Если влить поздно – он остудит смесь слишком сильно. Обычно делают так: прокипятили маринад, растворили в нем соль и сахар, выключили огонь и сразу влили уксус.

Как получить хрустящие огурчики?

Предназначенные для консервирования огурцы желательно брать относительно небольших размеров. В идеале они должны быть покрыты черненькими колючками. Перед тем как начать мариновать огурцы, их необходимо основательно вымочить в холодной воде на протяжении как минимум трех-пяти часов. Такой подход поможет избавить овощи от излишков воздуха и поспособствует сохранению их хрусткости даже после того, как огурчики будут прочно закатаны в банки и отправлены на хранение.

Не стоит торопиться поскорее залить подготовленные огурчики маринадом – сначала нужно обдать их кипятком прямо в банке. И только потом эту воду сливают и заливают овощи уже маринадом. Эта нехитрая процедура не только способствует сохранению яркого зеленого цвета огуречной кожуры, но и дополнительно простерилизует огурцы.

Чтобы помидоры не лопались

В процессе консервирования помидоры часто лопаются и теряют вид. Чтобы этого не было, старайтесь выбирать плоды позднего созревания и делать на каждой помидорке (в местах крепления плодоножек) небольшие проколы с помощью зубочистки.

Делаем икру вкуснее

Кабачковая или баклажанная икра получатся намного вкуснее, если все овощи перед началом тушения предварительно обжарить. Вкус такой икры будет гораздо более насыщенным! А придать ей дополнительную «изюминку» помогут перец чили, зеленый лук, всевозможные пряные травы, чеснок, сладкий перец или даже яблоки, так что не стесняйтесь – смело экспериментируйте!

Простенькая ступка и крупная соль – залог успеха аджики

Если хочется, чтобы аджика была похожа именно на ту, что готовят в Абхазии, придется отказаться от помощи блендера и мясорубки. Так как травы и перец с чесноком издавна перетирались там лишь вручную при помощи двух камней. Сейчас же отличной альтернативой подобного рода инструментарию станет самая обыкновенная ступка. А еще для приготовления классического варианта аджики рекомендуем использовать исключительно крупную соль. И она ни в коем случае не должна быть йодированной!

Секреты успеха клубничного варенья

Варить клубничное варенье следует только в эмалированной посуде. Если поместить ягоды в алюминиевую емкость, то они быстро окислятся, а в посуде из нержавейки они почему-то быстро приобретают далеко не самый приятный привкус. А для помешивания будущего лакомства лучше всего использовать не металлическую, а деревянную ложку.

Чтобы варенье получилось, как говорится, ягодка к ягодке, не стоит варить его слишком долго: емкость с ягодами ставят на средний огонь, доводят содержимое до кипения. Прокипятив его буквально пять минут, ставят остывать часов на семь-восемь. Таким образом поступают трижды. Тогда варенье получится на редкость ароматным с огромным количеством целых ягодок, а сироп будет на удивление прозрачным!

Яна Котт