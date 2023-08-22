Как стать акимом?: В Казахстане набирают кандидатов в Президентский резерв

Начался прием заявок в кадровый резерв гос службы. Войти в Президентский молодежный кадровый резерв непросто — предстоит пройти большой отбор, при этом, пройдут только лучшие. Этап состоит из шести пунктов.

Устроиться в акимат, в администрацию президента или стать акимом, такую возможность стать политическим работником дает кадровый молодежный резерв. Сейчас в стране идет набор, отметить нужно сразу — непростой отбой. Пройдут на гос службу только лучшие.

«Из 350 человек, 260 уже назначены на гос службы и квазигос службы. Это получается 75 процентов. Нами регулярно этим кандидатам предлагаются разные должности», — говорит Шакир Султанхан, руководитель департамента агентства РК по делам государственной службы г. Шымкента.

Чтобы стать членами Президентского молодежного кадрового резерва претендентам предстоит пройти комплексный отбор, состоящий из 6 этапов. Первый — прием документов будет проводиться в режиме онлайн на специальном сайте — pkrezerv.gov.kz c 1 по 30 сентября текущего года.

«Согласно правилам Президентского молодежного кадрового резерва, лица, зачисленные в резерв, могут быть назначены в установленном законодательством порядке на политические государственные должности, на административные государственные должности корпуса «А», на руководящие должности корпуса «Б» и на должности категорий А корпуса «Б». Результаты оценки кандидатов будут доступны в их личном кабинете, а списки, прошедших на следующий этап, можно отслеживать на платформе резерва — pkrezerv.gov.kz», — говорит Шакир Султанхан, руководитель департамента агентства РК по делам государственной службы г. Шымкента.

После отбора, если кандидат пройдет все этапы, ему предложат несколько позиций, в случае согласия, он сможет начать работу. Но, как пояснили в ведомстве, самое сложное — заслужить доверие народа, а для этого чиновникам понадобится не один год.