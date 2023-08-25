Какого это, бежать из пожара с газовым баллоном в руках

Не думая о собственной безопасности, защищая жизни других людей, Нурсултан Абдикадиров несет из объятого пламенем дома газовый баллон. Пожар произошел 16 августа в жилом массиве Кайнарбулак.

На тушение огня прибыл пожарный расчет. В доме оказался заполненный газовый баллон. Нурсултан не раздумывая вынес его на улицу, подальше от пламени.

«Нужно было в первую очередь вынести газовый баллон, так как был большой риск что он взорвется. Из-за этого мог разрушиться не только этот дом, но и соседние», — говорит Нурсултан Абдикадиров старший пожарный пожарной части №1.

Мужчина говорит, в такие моменты не думаешь о собственной безопасности, лишь о том что нужно выполнить свою работу. Всего пожар тушили 11 человек и 2 пожарные машины.

«На счету нашей пожарной части 17 пожарных автомобилей. В нашем штате 127 человек. Главное для нас, быстро добраться до места вызова и оперативно потушить пожар минуя человеческие жертвы», — говорит Нуржигит Мынбол заместитель начальника пожарной части №1.

С начала года в этой пожарной части выезжали на 165 вызовов, 7 раз огнеборцам приходилось тушить крупные серьезные пожары.