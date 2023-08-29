Назначен новый начальник ДП Шымкента

Думан Таев стал новым начальником Департамента полиции города Шымкента, передает OTYRAR.

Ранее эту должность занимал Кайрат Дальбеков. Неделю назад юрист Талгат Есимов заявил, что Кайрат Дальбеков покинул должность начальника ДП Шымкента. Но официальных подтверждений не последовало.

И вот сегодня Министр МВД Марат Ахметжанов представил нового Начальника ДП Шымкента Думана Таева.

С 2019-2020 годы он занимал должность Первого заместителя начальника ДП СКО.

С 2020-2022 годы — Начальник Департамента криминальной полиции МВД РК.

В том же году он возглавлял Департаментом полиции Акмолинской области.



Бывший начальник Кайрат Дальбеков будет работать в системе КУИС.